Es un derecho constitucional y lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT). El reparto de utilidades lo reciben los trabajadores como parte de las ganancias que obtiene la empresa para la que laboran o un patrón, por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.

A más tardar, el 30 de mayo se debe recibir el pago de utilidades, en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral —es decir, una empresa— mientras que las personas que trabajan para una persona física —es decir, un patrón—, deberán recibir el pago de utilidades a más tardar el 29 de junio.

Al iniciar el pago de utilidades 2025, tanto pensionados como jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se preguntan si les toca recibir alguna remuneración económica. En El Heraldo de México les respondemos la duda.

Unsplash

¿Pensionados del IMSS e ISSSTE reciben pago de Utilidades 2025?

Debido a que los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE son jubilados, no pueden cobrar el pago de utilidades 2025. Por ley, el reparto de utilidades se realiza a los empleados activos que tienen un contrato de subordinación, según la propia LFT. Al no contribuir los pensionados y jubilados al superávit, no pueden recibir parte de las ganancias que generan tanto los patrones como las empresas.

Muchos de los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE se preguntan por qué no reciben pago de utilidades después de trabajar tantos años para la empresa o patrón, sin embargo, reiteramos que no pueden recibirlas porque la LFT establece que sólo pueden ver reflejado el pago aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen una relación laboral activa.

Al momento de retirarse o pensionarse, cambia oficialmente su situación y es entonces cuando comienzan a recibir una pensión de manera mensual por parte de ambas instituciones.

Archivo

¿Qué otras personas no recibirán el pago de Utilidades 2025?

Además de los pensionados y jubilados del IMSS y el ISSSTE, quienes tampoco recibirán pago de utilidades 2025 son las siguientes personas: