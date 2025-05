México estará muy bien representado por la secretaria Rosa Icela en el Vaticano: Gabriela Cuevas

En el marco de la llegada de Robert Francis Prevost al puesto del sumo pontífice de la iglesia católica ante el mundo y de la celebración de su ceremonia de investidura, Gabriela Cuevas, presidenta honoraria de la Unión Interparlamentaria, destacó el papel de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez como representante de México en la Santa Sede del Vaticano.

Recordó que una de las tareas que le competen a la Secretaria de Gobernación según la ley orgánica la Administración Pública Federal, son aquellas ligadas con el ámbito religioso, por lo que le corresponde directamente a Rosa Icela Rodríguez, ser la imagen de México en el evento que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en una misa solemne pública en la Plaza de San Pedro.

"México estará muy bien representado por la secretaria Rosa Icela, quien además de que no solamente profesa la fe católica, tiene también la responsabilidad del Estado en esta materia porque precisamente el área correspondiente a las acciones religiosas recae en la Secretaría de Gobernación de acuerdo con nuestra ley orgánica la Administración Pública Federal.", declaró.

En entrevista para "Las Noticias con Javier Alatorre" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que otra de las razones por las que la presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá a la ceremonia de investidura del Papa León XIV, es porque se trata de una mandataria que no suele dedicar mucha de su agenda a los viajes internacionales.

"La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum no me parece una visita obligada. Hay que recordar que la presidenta Sheinbaum no es una presidenta que dedique gran parte de su agenda a los viajes internacionales, aunque sí lo ha dedicado al acercamiento con muchos otros países a través de algunos eventos multilaterales y de llamadas telefónicas", declaró.