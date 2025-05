Lizeth viajó de Colombia a México para trabajar como chef, pero desapareció; su madre la busca en Tijuana

Familiares y amigos de una joven colombiana, quien ha sido identificada como Lizeth Yoana Henao Orjuela, han viajado desde su país natal hasta Tijuana, Baja California, México, esto luego de que la extranjera fue reportada como desaparecida. De acuerdo con el testimonio de sus seres queridos, recabado en entrevistas con medios colombianos, la desaparición ocurrió el 13 de julio del 2024, pero ellos aún conservan la esperanza de hallarla con vida, motivo por el que cruzaron las fronteras entre ambos países.

Los seres queridos de Lizeth Yoana explicaron que la joven llegó a México en enero de 2023, con la ilusión de trabajar como chef en Cancún. La mujer aparentemente tenía una propuesta laboral, sin embargo, al llegar a las costas del Caribe esta no se completó y se quedó sin empleo. Esta decepción laboral la llevó a trasladarse a Playa del Carmen, donde conoció a su futura esposa, una modelo y creadora de contenido. La relación avanzó rápidamente y culminó en matrimonio en diciembre de ese mismo año, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Sin embargo, lo que parecía un nuevo comienzo, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Según relataron sus familiares, Lizeth habría sido víctima de violencia doméstica, situación que la llevó a separarse de su pareja en junio de 2024. Posteriormente, se mudó sola a la colonia Obrera, último lugar donde se supo de su paradero. Posteriormente, el 13 de julio de ese mismo año se reportó su desaparición y desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero.

Buscan en Tijuana a chef desaparecida

No hay información sobre su paradero. Foto: Fiscalía

Ante la falta de noticias, su madre y varios familiares más viajaron a México con la esperanza de encontrarla con vida. Con ayuda del colectivo Fuerzas Unidas por los Desaparecidos, encabezado por la activista Karen Vega, han recorrido calles, distribuido volantes y pegado carteles en distintas zonas de Tijuana donde se presume que ha sido vista.

Los seres queridos de la colombiana han explicado que, gracias a la colaboración de ciudadanos y organizaciones civiles, han recibido pistas que sugieren que Lizeth podría seguir viva. Estas versiones indican que ha sido vista en varias colonias de la ciudad, razón por la cual los recorridos de búsqueda se han intensificado. La madre de la joven teme que la colombiana se encuentre en alguna situación de peligro, por lo que sigue recorriendo las calles de Tijuana para poder dar con ella.

Familiares de la chef piden que el caso sea investigado a profundidad

La joven desapareció en Tijuana. Foto: facebook / Anna Anna Anna

La madre de la joven, una mujer llamada Maribella Orjuela, compartió un conmovedor mensaje en medios, esto con el objetivo de llegar a su hija, en caso de que ella tenga acceso a la información: “hija, si me estás viendo, danos una señal. Aquí no hay paz ni descanso. Solo te pienso y me pregunto: ¿dónde estás?”, dijo. Mientras tanto, adelantó que seguirá recorriendo la ciudad fronteriza en espera de localizar a Lizeth y regresar a Colombia en familia.

Por su parte, la hermana de Lizeth, una joven llamada Wendy Henao, también se pronunció sobre el caso y exigió a las autoridades que sigan con las investigaciones para conocer que fue lo que sucedió con su hermana hace casi un año: "queremos justicia, pero sobre todo queremos volverla a ver, abrazarla y llevarla de regreso a casa con vida”, concluyó.