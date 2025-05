Inicia candidato a ministro su campaña en León

Con una simbólica visita al estado de Guanajuato, Ángel García, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, inició la campaña de a pie en el estado Cuna de la Independencia, con el mensaje de la necesidad de un cambio en la forma de hacer justicia.

Entrevistado en la plaza principal del municipio de León, García afirma que en esta etapa de la campaña busca más cercanía directa con los ciudadanos, para que conozcan al candidato y su propuesta.

El aspirante a ministro explica que su carrera judicial es de 26 años en el Poder Judicial del estado de Nuevo León, en donde fue durante 8 años juez penal y el resto como magistrado del área penal del órgano estatal.

“Toda esta experiencia que he adquirido con estos años de trabajo, no solo en la práctica sino también en la formación de nuevos abogados y abogadas, las pongo a disposición del pueblo de México; porque 9 de cada 10 mexicanos están conscientes de que en este país no hay justicia y además no tienen confianza en sus juzgadores.

“Sobre todo hacer las cosas diferente, porque la manera en que hemos hecho las cosas en los últimos años, nos ha dado un resultado que a nadie nos gusta”, afirmó.