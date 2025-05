Hasta ocho años de prisión y pérdida de la patria potestad por violencia vicaria, aprueban Congreso de SLP

Con 22 votos a favor y una abstención por parte de la diputada y presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal estatal para sancionar con penas de dos hasta ocho años de cárcel y la pérdida de la patria potestad a quien cometa el delito de violencia vicaria en San Luis Potosí.

La reforma incrusta un nuevo capítulo al Título Sexto relativo a los "Delitos contra la Familia", para quedar como capítulo VII denominado "Violencia Vicaria", así como el artículo 207 Ter, al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, por lo que la sanción será de dos a ocho años de prisión, una sanción económica de 140 a 200 días de Unidad de Medida y Actualización (UMAs), así como la pérdida de la Patria Potestad de los infractores sobre los menores, con lo cual el estado potosino se suma a las 22 entidades federativas que ya sancionar ese delito.

Cluadia Ugalde, del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria en San Luis , una de las promoventes de la iniciativa, destacó que este es un gran paso, pero acentuó que aún faltan muchos temas por legislar como la capacitación de jueces y juezas y la imparticiòn de justicia con perspectiva de género, por lo que anunció que presentarán otra iniciativa que perfeccione por completo la erradicación de la violencia vicaria.

uD83DuDCF0 Con el objetivo de tipificar como delito la violencia vicaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria, el Decreto que adiciona el Código Penal del Estado de San Luis Potosí.https://t.co/JbdrE8Hrr2 pic.twitter.com/n3EXoA6xaE — Congreso SLP (@CongresoEdoSLP) May 13, 2025

Lamentó que últimamente se han presentado muchas sustracciones de menores lo que ha representado en una violencia sistemática contra las mujeres "que venimos viviendo desde una relación que tuvimos conflictiva, en la que fuimos violentadas físicamente, sexualmente, económicamente, de muchas maneras y al momento de no tener nuestras ex parejas el control para seguirnos violentando lo que hacen es tomar a los niños, conflictiva izarlos y violentarnos por medio de ellos, empiezan con violencias chiquitas, desde manipularlos, no tomar en cuenta las necesidades de los hijos hasta llegar a la sustracción y en los casos más difíciles feminicidios, hay casos en San Luis de suicidios inducidos, por eso es una violencia de género", expuso la activista presenta con sus compañeras en el salón de Plenos "Ponciano Arriaga".

