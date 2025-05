Gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, no tiene cuentas en el extranjero: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) --a quien el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa--, no tiene cuentas bancarias en el extranjero. Dijo que así se lo informó la mandataria estatal.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que hasta el momento su gobierno no ha recibido información sobre la cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California y su esposo, Carlos Torres, ya que la Embajada de EU aclaró que “los registros de visados son confidenciales”.

Indicó que hablará del tema cuando cuente con mayor información.

La gobernadora de Baja California y su esposo, Carlos Torres

“Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal, así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información. Entonces, no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información”, afirmó.

EU cancela visa a gobernadora de BC

“Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas, hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero, esa es información de la gobernadora”, recalcó.

El fin de semana, la gobernadora de Baja California informó que Estados Unidos canceló su visa, y la de su esposo. En un posicionamiento que dio este lunes dijo que una decisión administrativa de las autoridades de EU y criticó que se busque politizar el caso.

La Embajada de Estados Unidos en México señaló que los registros de las visas que otorga son confidenciales. “Los registros de visados son confidenciales según la legislación estadounidense; por lo tanto, no podemos hablar de los detalles de los casos individuales de visados”, indico en una tarjeta informativa.