Anaya pide a Gobierno romper pacto de impunidad en el caso de Marina del Pilar

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, pidió al gobierno federal romper el pacto de impunidad y que no encubra nexos con el crimen organizado de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

En conferencia de prensa, el senador panista sostuvo que hay especulaciones sobre que la cancelación de la visa de la gobernación de Baja California tiene que ver con una complicidad con el crimen organizado, particularmente en temas de huachicol fiscal.

También exigió que el gobierno federal rompa el pacto de impunidad, ya que “es un secreto a voces que muchas y muchos servidores públicos, de muy alto rango,están vinculados con el crimen organizado”.

Anaya Cortés reiteró que sobre Marina del Pilar se ha dicho que ella o su familia están vinculadas con hacer dinero en una actividad que es criminal, que se llama huachicol fiscal, y que están lavando ese dinero en Estados Unidos.

Sobre la revocación de las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer las causas y señaló que no tuvieron ninguna notificación del gobierno de EU pic.twitter.com/tiREZANoTC

Sobre el caso de la familia de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que se entregaron a las autoridades estadounidenses, el jefe de la bancada panista aseveró que no hay duda que “Los Chapitos” van a “cantar”, porque el gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada, lo ofrece a cambio de información.

“Y, por supuesto, debe haber mucha gente, particularmente de Morena, que en este momento está temblando porque no hay duda de que estos señores van a cantar y van a dar información. Esto me lleva nuevamente a exigir que el gobierno mexicano rompa el pacto de impunidad y que no dependamos de Estados Unidos para enterarnos de información,particularmente de vínculos de políticos con el crimen organizado”, reiteró.