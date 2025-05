TikToker denuncia pinchazo en en el Metro de CDMX: revela el modus operandi de su agresor

En redes sociales se volvió viral el testimonio de Luis, un usuario del transporte público que denunció haber sido víctima de un pinchazo dentro del Metrobús. Fue a través de su cuenta de TikTok que el joven decidió alzar la voz y expuso cómo es que operan los agresores, puesto que tienen un modus operandi que hace difícil que sean detectados entre el resto de pasajeros.

Según lo señalado por Luis, el abordó una unidad de Metrobús en la estación Etiopía en punto de las 16:00 horas, esto en dirección a Tacubaya. Agregó que, apenas se había subido al vagón cuando sintió un piquete en la espalda. En un primer momento pensó que no era nada grave, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Al voltear, notó que un hombre se encontraba justo detrás de él y sostenía un objeto extraño entre el celular y la mano.

En este sentido, el usuario ha denunciado que el modus operandi de su agresor fue camuflarse con las personas y ocultar la aguja debajo de su celular, para que así pareciera que solo había rozado a su víctima con el dispositivo móvil. No obstante, Luis narró que tras el roce comenzó a sentirse mal, por lo que tuvo que sentarse en uno de los asientos del vagón, hasta que finalmente decidió bajar de la unidad por temor a que su vida corriera peligro.

Luis denunció los hechos ante la Fiscalía

Ya en los andenes, Luis contactó a un policía, a quien le pidió que lo revisara, pero no encontró nada extraño. Temeroso de lo que pudo haberle ocurrido, al día siguiente el joven fue a presentar su denuncia ante la Fiscalía, donde su experiencia tuvo matices gratos y negativos: "las personas (de la Fiscalía) más profesionales, me acompañaron todo el día, sacrificaron sus horas de comida y tiempo, pero dentro del protocolo nos llevan al Centro de Especialidad de Toxicología del IMSS Bienestar, la peor experiencia en toda mi vida".

Sobre el Centro de Especialidad de Toxicología del IMSS Bienestar, Luis explicó que le realizaron procedimiento poco profesional, donde en lugar de usar jeringas para extraer sangre, simplemente lo pinchaban y dejaban que la sangre cayera para recogerla en tubos: "una cochinada de enfermeras, no sé si tienen falta de material, o no sé (...) en la clínica ya había una persona antes que yo y me contó su caso; me contó que estaba en el vagón de las mujeres cuando se le acercó una persona con un ramo de flores (...) luego llegaron otras dos chicas, una de ellas inconscientes y luego llegaron otras dos, en total ese día éramos seis".

¿Qué hacer en caso de recibir un pinchazo en el Metro?

Ante las recientes denuncias por pinchazos dentro del Metro y Metrobús, las autoridades capitalinas han emitido una serie de recomendaciones para que las víctimas sepan qué hacer en caso de haber sido inyectadas con alguna sustancia extraña. En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México aconseja lo siguiente: