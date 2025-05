Rinden homenaje a Cecilia Ruvalcaba, jefa de enfermeras asesinada en Teocaltiche

En el Día Internacional de la Enfermería se guardó un minuto de silencio por la memoria de Cecilia Ruvalcaba, jefa de enfermeras asesinada cuando desempeñaba su trabajo al interior del Hospital Comunitario de Teocaltiche.

"Vuela alto querida Cecy", esbozó el gobernador Pablo Lemus al concluir el tiempo de este minuto, cerrando el sentido homenaje con aplausos de enfermeras y enfermeros congregados en el Patio Mayor del Instituto Cultural Cabañas, donde se realizó la conmemoración para honrar la labor de este gremio.

El 13 de mayo, el gobernador recibirá a la familia de la también regidora y ex candidata a la presidencia municipal de Teocaltiche, donde les ofrecerá el apoyo que requieran por parte de su administración.

"Creo que pocas cosas en mi ejercicio público me habían llenado de indignación, coraje, tristeza, como fue el asesinato de Cecy. El día de hoy le rendimos un pequeño tributo en el Día Internacional de la Enfermería.

“Si no me equivoco el día de mañana voy a recibir a su familia, a su mamá y a sus tres hijos para darles absolutamente todo el apoyo que requiran y sobre todo, este asesinato no va a quedar impune", sentenció.