Realizan segunda audiencia contra rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas acusado de violación equiparada

Zacatecas, Zacatecas.- Este lunes se realizó la segunda audiencia de vinculación del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén “I”, quien se encuentra acusado por la Fiscalía del Estado del delito de violación equiparada agravada.

La primera audiencia inició el sábado 10 de mayo, a pocas horas de haberse registrado la detención, sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 72 horas y este lunes volvió a pedir la ampliación a 144 horas.

El rector permanecerá recluido en el centro penitenciario de Cieneguillas, debido a la gravedad del delito que se le acusa, indicó Martha Berenice Vázquez González, fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra las mujeres por razones de género:

“Prevalece la prisión preventiva, como sabemos es un delito de los que amerita justamente ese tipo de medida cautelar y por lo tanto prevalece la medida toda vez que no han variado ninguna de las circunstancias bajo las cuales el juez decidió imponerla”.

La Fiscalía zacatecana señaló que espera obtener la sentencia. Foto: Omar Hernández

Con las pruebas recabadas, la Fiscalía tiene confianza en la vinculación a proceso, por lo que una vez que el rector quede imputado, buscarán la máxima pena para los delitos denunciados:

“La Fiscalía ha formulado imputación por delitos que tienen incluso una pena hasta de 20 a 22 años de prisión, entonces las expectativas de sanción son diversas pero el delito así está previsto en el código penal”, agregó Vázquez González.

Defensa confía en que el juez no admita las pruebas. Foto: Omar Hernández

En contraparte, Darío Gamón, defensa del rector asegura tener los elementos suficientes para que el juez no admita las pruebas de la Fiscalía, y con ello, lograr la libertad de Ruben “I”, el próximo jueves:

“Y con lo que tenemos, tenemos elementos como para considerar que vamos a… que el juez va a tener información de buena calidad para ponerla frente a la información que trajo la fiscalía y en su caso tomar la decisión de, que es lo que pedimos y que es lo que hace el tribunal, de manera imparcial, de manera autónoma, de manera independiente (…) nuestra intención no es la reclasificación inicialmente ni fundamentalmente, nuestra intensión es traer información al juez, que pueda ponderar frente a la que trajo la Fiscalía y con base en ello pueda dictar una no vinculación, esa es nuestra intensión fundamental”

Incluso la defensa subrayó que Rubén “I” sigue al frente de la rectoría y que no es su intención renunciar al cargo como máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Zacatecas: “No, no nos ha manifestado nada al respecto, él está digamos seguro de que tendrá una no vinculación y él seguirá ejerciendo su cargo, esa es la seguridad que el tiene” ¿Se presume inocente? “Desde luego, bueno, aparte es una presunción legal y constitucional que existe pero él se siente de esa manera”, indicó el abogado Darío Gamón.

La Fiscalía aclaró que la detención del fiscal obedece únicamente a los tiempos procesales y que esta acción no tiene ningún trasfondo político, toda vez, que la Universidad Autónoma de Zacatecas atraviesa por un proceso electoral para la renovación de su rector.