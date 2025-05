Proceso Electoral Federal Judicial está garantizado, afirma INE

El Proceso Electoral Federal está garantizado, afirmó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, al ser cuestionado sobre los estados que se encuentran en foco rojo por los escasos recursos que tienen para los comicios del primero de junio.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario electoral indicó que al INE no le corresponde resolver el tema presupuestal de las entidades que se encuentran con pocos recursos para este proceso, pues son los mismos estados quienes son responsables de sus actividades y su autonomía.

“Con respecto a los procesos locales, vamos de manera concurrente en 19 estados. Estos son procesos que, si bien llevamos una coordinación, ellos también, entre su autonomía, son responsables de sus actividades y de sus trabajos. El tema presupuestal no compete al INE. Es un tema que los recursos se los provee cada uno de los estados. Si bien yo tengo el dato de Zacatecas, un estado donde sigue existiendo una situación compleja por el tema de los recursos, pero se refiere al proceso electivo local, no al federal”, explicó.

En cuanto al tema de seguridad, Montaño Ventura enfatizó que, donde no haya condiciones para instalar las casillas, el Instituto Nacional Electoral no se arriesgará en colocarlas, pues de hacerlo se estaría poniendo en peligro a los funcionarios de casilla, a los votantes y a los observadores electorales.

Sin embargo, reconoció que, hasta el momento, no hay datos de algún riesgo de seguridad para colocar dichas casillas.

“Hasta este momento, no, no. Porque, a ver, el tema de seguridad no lo vemos nosotros. Nosotros vamos a proceder conforme a lo que nos proveen las instancias especializadas en seguridad del Estado mexicano. No tenemos ahorita nosotros elementos para decir, no vamos a instalar una. Pero claro, esto es cambiante. Entonces, hasta este momento, no”, concluyó.