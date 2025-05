Pide Marina del Pilar Ávila que no se politice revocación de su visa

En una conferencia de prensa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que su visa de turista para Estados Unidos ha sido revocada por el Departamento de Estado. Sin embargo, aseguró que eso no la define, pues la definen sus convicciones.

Ávila explicó que, aunque el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya revocado su visa, eso no significa que ella haya cometido algo malo, pues se trata de un asunto administrativo y que, hasta el momento, no se le ha notificado la causa de esta medida. La mandataria afirmó que, cualquiera que sea la razón, está tranquila y con la conciencia limpia.

La gobernadora hizo un llamado a no convertir esta situación en un arma política, asegurando que desde ayer ha recibido muestras de cariño, solidaridad con sus mensajes y compañeros gobernadores, senadores, diputados locales y federales, así como su gabinete que la han acompañado con su amor y voz.

“Algunos han querido convertir esta situación en un arma política y jamás le he hecho daño a alguien y no lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida y que me fueron inculcados desde muy niña en mi casa. Así que no le busquen, no hay nada que esconder”, expresó.