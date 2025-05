Ni XBOX ni Smart TVs, estos son los dispositivos inteligentes que prefieren los mexicanos

El avance de la tecnología en el país es inexorable y cada vez son más los hogares mexicanos que cuentan con dispositivos inteligentes conectados a Internet. Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 10.2 millones de hogares en México tenían al menos uno de estos aparatos en 2024, 2.5 millones más que en 2023.

En temporadas de ofertas como el Buen Fin o el Hot Sale, es común ver grandes filas de personas con Smart TVs o consolas de videojuego como Xbox, Play Station o Nintendo esperando para pagar por estos dispositivos inteligentes, sin embargo, no son los que están presentes en la mayoría de los hogares mexicanos.

La ENDUTIH revela que el principal dispositivo inteligente con el que contaron los hogares en 2024 fue la bocina o asistente del hogar: de todos los hogares que reportaron contar con al menos un dispositivo inteligente conectado a Internet, 63.6 % de estos fuero bocinas conectadas a Internet que utilizan tecnología de reconocimiento de voz para realizar tareas, controlar otros aparatos del hogar, así como proporcionar información en tiempo real y entretenimiento a los usuarios.

A las bocinas inteligentes les siguieron los sistemas de videovigilancia, con 38.4 % y los dispositivos de entretenimiento, entre ellos las consolas de videojuego y las Smart TVs, con 22.9 %. Los que resultaron con menor disponibilidad en el hogar fueron automóviles o camionetas, con 4.9 %; puertas o ventanas con cerrado digital, con 4.5 % y, por último, termostato o dispositivos de ahorro de energía, con 2.7 %.

Consulta los dispositivos inteligentes que están más presentes en los hogares mexicanos en este gráfico interactivo:

¿Cuáles son los estados con más dispositivos inteligentes conectados a Internet?

De acuerdo con la ENDUTIH, las entidades federativas con los mayores porcentajes de hogares que contaban con dispositivos inteligentes conectados a Internet o a una red local en 2024 fueron:

Ciudad de México: 38.0%

Nuevo León: 36.7%

Baja California: 36.0%

En contraste, los hogares con menos dispositivos de este tipo fueron:

Guerrero: 11.7

Oaxaca: 10.5%

Chiapas: 9.6%

3 de cada 10 usuarios de internet realizan compras en línea

En 2024, según la ENDUTIH, 35.8 % de las personas que respondieron ser usuarias de Internet realizó compras en línea; 77.9 % de ellos dijo haber comprado productos de uso e higiene personal; 45.8 %, artículos para el hogar, y 33% alimentos y bebidas.

Del total de población que no realizó compras por Internet, 21.0 % prefiere realizar sus compras en persona; al 13.2% no le interesa comprar en línea o no lo necesita, mientras que el 12% dijo no saber cómo realizar estas transacciones comerciales por Internet.