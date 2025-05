Nayarit inaugura carrera de Médico Cirujano Partero en la Universidad Politécnica

Con la reciente inauguración de la nueva carrera de Médico Cirujano Partero en la Universidad Politécnica de Nayarit, se ha logrado el compromiso de la presenta administración de fortalecer la formación de profesionistas altamente capacitados con una visión humanista y orientada al servicio de la sociedad.

Así lo afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, puntualizando que la salud es la necesidad más grande del mundo, por lo que para el como médico y empleado del pueblo de Nayarit es importante formar profesionistas capacitados y humanistas, cuya labor será clave para garantizar el bienestar y la salud de los nayaritas.

“Dice una expresión, Roma no se hizo en un día, ni la justicia se hace en un día, hay que estar perseverando diariamente en ella. El hospital de 120 camas y toda la estructura pública son particularmente para el derecho de enseñarse los estudiantes de medicina, cada paciente es un libro abierto que tienen que respetar, porque también en el tránsito aprendemos y he aprendido que nada se puede hacer si no hay disciplina, si no hay orden y si no hay organización”, señaló Navarro.