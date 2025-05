Natalia López Moratalla: antes de aplicar bloqueadores de la pubertad es vital realizar un diagnóstico

Cuando las personas sienten que su identidad de género difiere del sexo que les fue asignado al nacer, experimentan una sensación de sufrimiento emocional que se conoce como disforia de género. De acuerdo con la Clínica Mayo, algunas personas transgénero y de género diverso tienen disforia de género en algún momento de sus vidas.

Hoy día existen diagnósticos que permiten conocer si una persona experimenta disforia de género, así como esquemas de atención médica especializada y tratamiento médico para las personas con disforia que lo requieren; el diagnóstico se centra en el sufrimiento emocional de la persona y o en su identidad de género.

Las niñas, niños y adolescentes suelen experimentar sensaciones de inconformidad con su sexo, lo que conlleva a que tomen la decisión, junto con sus padres, de someterse a tratamientos para cambiar su identidad sexual, entre ellos, la aplicación de bloqueadores de la pubertad, es decir, medicamentos que impiden que su organismo produzca hormonas sexuales, como el estrógeno y la testosterona.

Sin embargo, expertos como Natalia López Moratalla, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra, en España, advierten sobre las repercusiones que el uso de estos medicamentos puede tener en el organismo de las niñas, niños y adolescentes con aparente disforia de género que se someten a dichos tratamientos antes de iniciar su transición sexual.

Disforia de género, transexualidad y homosexualidad ¿son lo mismo?

En entrevista con Blanca Becerril, para Reporte H, de Heraldo Televisión, López Moratalla explica las diferencias entre estos tres conceptos.

"La transexualidad es la percepción que se tiene de una discordancia entre el sexo y el género que se percibe, y la disforia suele acompañar al a transexualidad pero también a muchos otros procesos, es la incomodidad, una angustia, un descontento, una desazón por esa idea de querer ser del otro género. El sexo no se puede cambiar, el género es lo que corresponde al sexo pero en el caso trans hay esa discordancia y entonces produce esa angustia que es la disforia de género. La homosexualidad, por su parte, no tiene nada que ver, es una tendencia, una disposición genética que hace que se tenga una tendencia hacia personas del mismo sexo. A veces hay una relación en el sentido de que un niño, por ejemplo, que siente que le gustan los chicos piensa: me gustan los chicos porque soy una chica y entonces me quiero cambiar de género".

La investigadora aclara que, si bien desde temprana edad es posible advertir que una niña o un niño manifiesten un rechazo hacia sus órganos sexuales y expresen el gusto de querer estar con el género deseado y rechazar el propio para los juegos, no quiere decir que sean niños trans, ya que estos comportamientos, en muchos casos, suelen desaparecer con la llegada de la adolescencia.

Estos comportamientos, en muchos casos, suelen desaparecer con la llegada de la adolescencia. Foto: Freepik.

La carencia de hormonas sexuales en la pubertad desencadena efectos adversos

Esa percepción, asegura Natalia López, les lleva a buscar qué es la disforia, qué es la transexualidad y a desear tomar la terapia más general que existe, que es el cambio en la transición de género, que consiste en la aplicación de bloqueadores de la pubertad.

"Hacia los 11 años en los niños y los 10 años en las niñas empieza a aparecer el proceso de la pubertad, dirigido por las hormonas sexuales; hay una gran liberación de hormonas sexuales y entra así con esa fuerza de las hormonas en la adolescencia a establecerse la estructura del cerebro. Si uno bloquea ese proceso, no se producen las hormonas sexuales en la cantidad que corresponde a esa edad, entonces hay una alteración del cerebro bastante fuerte, impiden que el cerebro se desarrolle de manera normal", explica.

La experta en Ciencias Biológicas detalla que la carencia de hormonas sexuales en la pubertad desencadena efectos adversos en el coeficiente intelectual de las niñas, niños y adolescentes que se someten a estos tratamientos, además de que la corteza frontal del cerebro, que controla los procesos cognitivos, no se desarrolla debidamente, ocasionando déficits cognitivos y sicológicos.

La carencia de hormonas sexuales en la pubertad desencadena efectos adversos en el coeficiente intelectual de las niñas, niños y adolescentes. Foto: Freepik.

¿Cómo ayudar a los niños que experimentan disforia de género?

Natalia López Moratalla considera que si una niña, un niño o un adolescente experimentan sensación de sufrimiento emocional porque su género no corresponde con el sexo asignado, los padres pueden ayudarles a no experimentar esa sensación y a no fomentar en ellos la idea de recibir una terapia de bloqueo de la pubertad.

"Se les puede ayudar a que no tengan esa disforia y esa sensación, permitiéndoles cosas que no tienen importancia y que pueden ir cambiando sin meterles en la línea de que vamos a cambiar el género, que vivan tranquilos. Normalmente se pasa, la mayoría de los niños que manifiestan una apetencia del otro género, con la adolescencia desaparece; hay una falta de identidad y en la adolescencia se percibe y se olvida lo anterior. Ahí sería muy importante el diagnóstico, es decir, ¿este niño tiene realmente una base genética que le lleva a ser trans y a tener la disforia de género que acompaña a la transexualidad o no?, y si no, entonces no darle mucha importancia y dejar que hagan lo que quieran en ese sentido, para no crearles un problema".

La experta agrega que los padres deben mantener una vigilancia constante de los contenidos que las niñas, niños y adolescentes consumen en las redes sociales y en los sitios de Internet que frecuentan. "Si se loe enfocan a que eso es una identidad de género cambiada lo están conduciendo a que vaya ahí, cuando a lo mejor no tienen ninguna importancia", concluye.