Mi Beca Para Empezar lanza URGENTE aviso para continuar recibiendo el apoyo económico después de junio 2025

A través de redes sociales, el gobierno de la Ciudad de México emitieron un urgente aviso para todos los estudiantes beneficiarios de Mi Beca para Empezar. Se trata de un trámite con el que todos deben cumplir antes del 30 de junio del presente año, ya que de lo contrario podrían dejar de recibir este apoyo económico de hasta 650 pesos mensuales.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades capitalinas, Mi Beca para Empezar es un programa que tiene como objetivo principal respaldar a las familias con hijos en educación básica. Este apoyo mensual está pensado en ayudar a cubrir parte de los gastos escolares de niñas y niños que cursan kínder, primaria o secundaria en escuelas públicas de la capital.

En este sentido y con la intención de cumplir con su objetivo, el programa ha emitido un urgente aviso para que los padres de familia actualicen la información de sus hijos antes del próximo 30 de junio, esto para que no pierdan el apoyo económico que mes a mes se deposita: "para continuar recibiendo este beneficio, es necesario que actualices tu información y descargues tu comprobante de registro antes del 30 de junio", se lee en las publicaciones del gobierno capitalino.

Este es el trámite que debes realizar para no perder el apoyo

¡Aviso importante para quienes reciben apoyo en preescolar y primaria a través del programa Mi Beca para Empezar! uD83DuDCE2



Para continuar recibiendo este beneficio, es necesario que actualices tu información y descargues tu comprobante de registro antes del 30 de junio. pic.twitter.com/dXkQe86AbY — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) May 7, 2025

Las autoridades han agregado que este trámite es indispensable para que los menores de edad continúen siendo beneficiarios en el ciclo escolar. De lo contrario, podrían perder el apoyo económico. En este sentido, el programa Mi Beca para Empezar pide a las personas que actualicen su información y en caso de que el correo y teléfono previamente registrados sean correctos no es necesario hacer nada más. No obstante, si la información ya cambió, o es errónea, se deberá acudir ante el Fideicomiso Bienestar Educativo.

Es importante respetar este plazo, ya que no habrá oportunidad de registrarse después. En caso de no completar el trámite a tiempo, los estudiantes no podrán acceder al apoyo económico durante el ciclo escolar y deberán esperar hasta que se abra un nuevo periodo de inscripción, lo cual podría representar una espera de varios meses sin recibir el beneficio. Para evitar que esto ocurra, se exhorta a los padres de familia a verificar su información lo antes posible.

¿Cómo solicitar Mi Beca para Empezar"?

Así puedes inscribirte al programa. Foto: El Heraldo de México.

Para poder registrar a un estudiante y ser considerado como posible beneficiario del programa, los padres o tutores deben cumplir con algunos requisitos básicos: