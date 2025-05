México solicitará explicación a EU por retirar la visa a la gobernadora Marina del Pilar

El gobierno federal solicitará al gobierno de Estados Unidos las causas por las cuales se les retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres Torres, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Mañanera del Pueblo, la jefa del Ejecutivo aseguró que el gobierno estadounidense no ha enviado ninguna notificación del tema. Aunado a ello, indicó que ella fue informada del tema, luego del comunicado emitido por la mandataria estatal.

-¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación?, se le cuestionó.

“Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no nos fuimos notificados”, respondió.

Incluso, la mandataria federal resaltó que antes de emitir algún comunicado sobre el tema, el gobierno de México esperará a que Estados Unidos envíe la información correspondiente y las razones por las cuales les fue retirada la visa a los involucrados.