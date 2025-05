Localizan fosas clandestinas en Nogales y Hermosillo

Durante el pasado fin de semana, en el marco del Día de las Madres, colectivos de personas desaparecidas encontraron, al menos, a cinco personas sepultadas en fosas clandestinas de Nogales y Hermosillo. De acuerdo con los primeros reportes, en la ciudad fronteriza de Nogales, el colectivo Buscadores de la Frontera realizó el hallazgo de tres cuerpos en un predio ubicado en las inmediaciones de la colonia La Mesa, ubicada al sur del municipio.

Ahí acudieron, gracias a un reporte anónimo y localizaron tres cuerpos de personas masculinas en avanzado estado de descomposición, quienes fueron encontrados sin pantalón ni ropa interior, uno de ellos portaba sudadera roja y anillo de plata, otro con camiseta negra con brackets y tercero una sudadera y chamarra negra, y la muñeca tatuada.

La zona del hallazgo fue asegurada por personal de servicios periciales y medicina forense de la Fiscalía de Sonora, quienes serán los encargados de terminar de procesar y hacer las pruebas pertinentes para tratar de identificar los tres cuerpos.

Encuentran otra fosa en Hermosillo

Madres buscadoras confirmaron el hallazgo. Foto: Gerardo Moreno Valenzuela

Por otro lado, en la ciudad de Hermosillo, Capital de Sonora, integrantes del colectivo Madres Buscadoras realizaron el hallazgo de al menos dos cuerpos en un predio en despoblado ubicado a espaldas del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, donde hace apenas una semana también localizaron varios cuerpos y credenciales para votar.

La búsqueda positiva se realizó en el kilómetro 13 de la carretera estatal número 100, que lleva de la ciudad de Hermosillo a la playa de Bahía de Kino, el pasado 10 de mayo, en pleno Día de las Madres. Uno de los cuerpos traía una sudadera amarilla, la cara tapada con una sudadera o una playera negras, y traía unos tenis negros, el otro tenía unos tenis morados con blanco y amarillo, y ambas personas tenían pantalón de mezclilla.

Madres buscadoras se pronuncian en redes

Al menos cinco cuerpos fueron encontrados en las fosas. Foto: Gerardo Moreno Valenzuela

“Hoy, 10 de mayo, no es un día de celebración para nosotras como madres. Nos hacen falta nuestros hijos en casa y es por eso que salimos a luchar para regresarlos a casa. No festejamos, luchamos por encontrarlos. Nuestra lucha es por la verdad, por la justicia y por la paz en nuestras familias. No olvidaremos a nuestros seres queridos y seguiremos adelante hasta que estén de vuelta en casa”, publicaron las madres buscadoras en sus redes sociales.

En ese mismo lugar, se habían localizado seis cuerpos sin vida en varias fosas clandestinas apenas el fin de semana anterior, donde además se localizaron varios artículos personales, entre ellas varias credenciales para votar que sirvieron para la identificación de los cuerpos.