Envían célula de investigación a Veracruz tras asesinato de candidata Yesenia Lara

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México enviará una célula especial de investigación para atender el homicidio de la candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez y cinco personas más, la noche del domingo durante un evento de campaña.

“No es así como se solucionan las cosas, cualquier persona tiene la libertad de aspirar y competir en una elección, las cosas no se resuelven con violencia, aquí no habrá cabida a la impunidad, a especulaciones. Desde anoche me comuniqué con el secretario Omar García Harfuch, hoy estarán enviando un grupo fuerte, una célula de investigación que trabajará en conjunto con la Fiscalía del Estado”.