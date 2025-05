¿Qué tan peligroso es el "cara de niño"? Esto debes hacer si encuentras uno

En época de lluvias, de entre la tierra emergen unos insectos de patas robustas, cabeza grande y ojos negros que parecen mirar fijamente. Su cara ovalada y sus ojos que sobresalen recuerda a la forma del rostro de un bebé, por esa razón es que durante mucho tiempo se les ha conocido como "cara de niño".

Su nombre científico es Stenopelmatus; son insectos que pertenecen a la familia Stenopelmatidae, de la cual también forman parte los grillos, y aunque a los "cara de niño" se les suele llamar también "grillos de Jerusalén", no son grillos, sino una especie distinta.

Los "cara de niño" son insectos de hábitos nocturnos. Poseen unas mandíbulas fuertes que usan para cortar la materia orgánica de la que se alimentan; para llegar a las raíces y tubérculos en descomposición que son su comida utilizan sus patas, que están adaptadas para cavar en la tierra y abrirse paso hasta llegar a ellas. Al remover la tierra permite la aireación del sueño, mejorando su calidad en favor del crecimiento de las plantas.

Durante mucho tiempo se pensó que eran venenosos, sin embargo, estos insectos no poseen órganos especializados capaces de producir veneno y, por lo tanto, no son peligrosos. No obstante, pueden llegar a producir mordidas muy dolorosas debido a lo fuerte de sus mandíbulas, pero esto ocurre solo cuando tratan de defenderse de alguna agresión.

¿Qué hago si veo un "cara de niño"?

Es común que en temporada de lluvia, los cara de niño salgan a la superficie debido a que el agua inunda su túneles; también salen para buscar pareja y reproducirse. Si en tu casa o por la calle te encuentras con uno de ellos, esto es lo que debes hacer: