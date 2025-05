Pensión del Bienestar 2025: estos son los apellidos que cobran 6,000 pesos el lunes 12 de mayo | CALENDARIO

Desde la semana pasada, comenzaron los depósitos de la Pensión Bienestar en las Tarjetas Bienestar para aquellos beneficiarios y beneficiarias registrados en este programa social otorgado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar.

Las personas adultas mayores ya empezaron a recibir su apoyo bimestral de 6,200 pesos correspondiente al bimestre mayo-junio, el tercero de seis pagos que se realizarán a lo largo de este 2025. Aquellos beneficiarios que viven en los estados de Durango y Veracruz recibieron por adelantado este apoyo, pues habrá elecciones locales y se aplica la veda electoral, por lo que no recibirán el depósito este mes, ya que los 6,200 pesos correspondientes ya los recibieron.

Para seguir con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, te compartimos a quiénes les toca recibir su depósito de 6,200 pesos este lunes 12 de mayo y así no se te pase la fecha, en caso de que sea la inicial de tu primer apellido, a la que le toque la dispersión este inicio de semana.

¿Cuáles apellidos cobran 6,000 pesos este lunes 12 de mayo?

Las y los beneficiarios que cobran 6,000 pesos este lunes 12 de mayo son aquellos cuyo primer apellido comience con la letra C. Este apellido también comenzó a recibir las dispersiones desde el pasado viernes 9 de mayo, pero al ser tantos los que tienen un primer apellido con la letra C, se disponen estos dos días en el calendario de pagos de la Pensión Bienestar.

Los depósitos comenzaron a hacerse desde el pasado miércoles 7 de mayo con aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comenzara con la letra A, seguido del jueves 8 de mayo, día en que se depositó a las y los adultos mayores registrados cuyo primer apellido comenzara con la letra B.

Secretaría del Bienestar

¿Qué pasa con aquellos que recibieron la Tarjeta Bienestar en abril?

La Secretaría del Bienestar informó que aquellas personas registradas en la Pensión Bienestar recientemente y que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en abril, podrán recibir sus depósitos en el mismo orden que el calendario de pagos de la Pensión Bienestar.

Secretaría del Bienestar

Es decir, si recibiste tu Tarjeta Bienestar en abril, entonces la Pensión Bienestar de 6,200 pesos podrás recibirla de acuerdo al calendario de pagos. Hasta el momento, si tu primer apellido comienza con las letras A, B, C, entonces ya debes registrar el depósito de 6,200 pesos en tu tarjeta. En caso de que tu apellido comience con la letra C y todavía no hayas recibido el depósito, recuerda que este lunes 12 de mayo también se hará la dispersión de los 6,200 pesos para aquellos cuyo primer apellido comience con esa letra.