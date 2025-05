Este sábado 10 de mayo se vivió en México un Día de las Madres más, registrándose alta presencia en restaurantes, bares, cines y lugares de esparcimiento en donde se ofrecían diversos paquetes para agasajar a mamá, que iban desde postres gratis, descuentos en tiendas departamentales, boletos de conciertos más baratos, o shows de música versátil en vivo.

Aunque no es feriado, en muchas empresas no sólo se les da el día a aquellas mujeres que son mamás, sino también se otorga medio día al personal para que puedan celebrar a sus madres y estén con ellas sin que la jornada laboral sea un pretexto para no celebrarlas.

En redes sociales trascendió que este lunes 12 de mayo podría ser feriado en México para así tener un fin de semana largo, sin embargo, para aclarar la duda, revisamos en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y esto es lo que refiere sobre esta fecha.

¿Este lunes 12 de mayo es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

La LFT indica que este lunes 12 de mayo no es un día feriado en México, por lo que no supone alguna interrupción de actividades escolares o laborales, ni mucho menos un día de descanso obligatorio para hacerlo un fin de semana largo a propósito de la celebración del Día de las Madres el pasado 10 de mayo.

La confusión se generó luego de ponerse en tendencia en redes sociales que se decretaba el 12 de mayo como día feriado, algo que sólo sucederá en Argentina, en la ciudad de General Rodríguez, ubicada en Buenos Aires, que celebrarán el aniversario de la fundación de dicha localidad.

Además, no será para todos los habitantes, sino sólo para aquellos que son trabajadores del Banco Provincia, sin embargo, se espera que escuelas y empresas del sector privado se unan a la conmemoración. En México, las actividades continúan con normalidad: no es feriado ni de descanso obligatorio.

¿Hay días feriados que le queden a mayo, en México?

Es importante señalar que aunque mayo sea un mes con muchas festividades, léase el Día del Trabajo, la Batalla de Puebla, el Día de las Madres o el Día del Maestro, sólo hay un día de descanso obligatorio estipulado en la LFT. Ese día es el 1 de mayo, Día del Trabajo, el cual ya disfrutaron habitantes de todo el país.

Aunque el 15 de mayo esté próximo a celebrarse en nuestro país, éste no es un día de descanso obligatorio, por lo que trabajadores del sector formal, así como estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, deberán presentarse de forma normal a sus actividades.