Definen fecha para la inauguración del Trolebús Elevado que va a Chalco

El próximo 18 de mayo, el Trolebús Elevado, que va de Santa Martha a Chalco, será inaugurado, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tras un recorrido por la obra, la mandataria encabezó el acto protocolario, en el que cortó el listón en el inicio de las pruebas pre operativas.

"Es una obra innovadora, no hay ninguna obra como esta en ningún lugar del mundo, es decir, es un segundo piso donde no van vehículos, van trolebuses. Es una obra sustentable porque los trolebuses son eléctricos, no contaminan y además pues es muy rápida, porque en vez de hora y media.

"Pues el recorrido va a ser de 40 minutos obviamente, dependiendo de dónde a dónde va. Se inaugurar el 18 de mayo, es decir, hoy empiezan las pruebas y se inaugura el 18 de mayo", informó.