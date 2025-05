Así engañó a carniceros y a empleados de restaurante en Ecatepec para robarse varios kilos de carne | VIDEO

Las cámaras de seguridad de un restaurante grabaron el modo en que actualmente operan algunas personas en Ecatepec, Estado de México, para robar carne. De acuerdo con el clip que fue compartido en X, antes Twitter, hay personas que se arman todo un plan para salirse con la suya y robar este producto haciéndose pasar por trabajador de un establecimiento.

En el metraje, con fecha del 8 de mayo de 2025, se puede observar que un hombre ingresa a un restaurante en ese municipio mexiquense, pregunta por el menú y asegura que además de él comerán otras personas a las que está esperando; no conforme con ello, pide a los trabajadores del establecimiento que le dejen guardar carne.

Una vez que aceptan, el hombre sale del restaurante para supuestamente mostrarles el menú a sus amigos con los que comería en el lugar, luego vuelve y pide un delantal para no mancharse con la carne que pidió que le guarden mientras comerán. El delantal es uno de los pasos clave para poder cometer la estafa, ya que en realidad es utilizado para que los carniceros piensen que es un trabajador del establecimiento.

Es decir, el hombre mintió a los del restaurante al señalar que la carne se la daríann sus amigos, pues en realidad hizo un pedido de carne a nombre de ese establecimiento, sin que los trabajadores lo supieran. Al final los supuestos amigos a los que espera, no se quedan a comer, pues en realidad son carniceros, a quienes también logró convencer de que el pago del producto se realizaría en otro restaurante.

Así operan estafadores para robar varios kilos de carne en Edomex

Al final ya no come en el restaurante y al salir del lugar, se cerciora de que ya no estén cerca de los carniceros para poder darse a la fuga con la carne, en un taxi que lo esperaba frente al establecimiento.

Respecto a esta forma de operar del estafador, los usuarios de redes sociales compartieron sus opiniones: "Jajajaja ¡Una mente maestra! Pero es que si ese hombre pone toda esa voluntad y habilidad en algo productivo, se vuelve millonario", "Ese tipo de personas son las que son muy inteligentes para hacer cosas de este tipo , definivamente pensó en todo y seguramente vive de eso , oiga no quiere dar un curso?", "Man. Q genio para el mal".