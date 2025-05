Un cargo público, un grupo armado y dos disparos, las claves del caso de la enfermera asesinada en Teocaltiche

La sociedad jalisciense se encuentra completamente conmocionada por el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, quien además de ser enfermera, también ocupaba un cargo público en el municipio de Teocaltiche y era sumamente querida y reconocida por su compromiso social, por ello, en esta nota te contamos cuáles son todas claves de este mediático caso.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del Estado de Jalisco, el asesinato de Cecilia Ruvalcaba ocurrió durante la madrugada del viernes 9 de mayo en las instalaciones del hospital comunitario de Teocaltiche donde la occisa se desempeñaba como jefa de enfermeras.

Según los testimonios recogidos por la referida institución un grupo de hombres armados ingresó al referido nosocomio y una vez que identificaron a la también regidora del ayuntamiento de Teocaltiche uno de los sujetos accionó su arma corta en al menos dos ocasiones en contra de la mujer de 44 años de edad quitándole la vida de manera inmediata.

Una vez que los hombres armados consiguieron su cometido, salieron del hospital y huyeron de la zona sin que nadie pudiera evitarlo, además, se informó que no lesionaron a otras personas, por lo que claramente se trató de un ataque directo, no obstante, la Fiscalía de Jalisco precisó que, tras las primeras investigaciones, pudieron saber que Cecilia Ruvalcaba no mencionó haber recibido amenazas previas o tener algún problema con alguna persona u organización en específico, por lo que se desconoce el móvil del ataque.

Para finalizar, la Fiscalía del Estado de Jalisco preciso que el asesinato de Cecilia Ruvalcaba ya se encuentra bajo investigación por lo que esperan capturar a quién o quienes resulten responsables y puedan enfrentar a la justicia por el delito de homicidio.

El asesinato de Cecilia Ruvalcaba fue lamentado por el gobernador de Jalisco y Movimiento Ciudadano

Una vez que se confirmó el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, emitió un breve texto en sus redes sociales en el que lamentó los hechos y recordó a la regidora y ex candidata a la presidencia municipal de Teocaltiche como una mujer ejemplar que dedicó su vida a cuidar de sus prójimos, asimismo, envió sus condolencias a la familia de la también militante de Movimiento Ciudadano.

“La jefa de enfermeras del hospital comunitario de Teocaltiche fue asesinada esta madrugada mientras hacía su trabajo. Cecilia Ruvalcaba era una mujer ejemplar y que dedicaba su vida a cuidar a los demás. Mi solidaridad con sus familiares, amigos y toda la comunidad de Teocaltiche”, fue parte del texto que escribió Pablo Lemus.

Por su parte, los integrantes de Movimiento Ciudadano Jalisco emitieron un comunicado en el que condenaron el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, su compañera y amiga, a quien recordaron como una mujer trabajadora, entregada a la labor social, valiente y conocida por su compromiso con los más necesitados, además, pidieron a las autoridades darle seguimiento puntual a las investigaciones para que este caso no quede impune.