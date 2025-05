Metro CDMX: Joven de 19 años relata cómo fue víctima de un pinchazo “había dos hombres que me miraban de forma muy rara”

Los casos de agresiones con jeringas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro siguen sumándose, ahora ha salido a la luz la denuncia de Esmeralda Vázquez a través de las redes sociales, una joven de 19 años que asegura haber sido víctima de un ataque mientras realizaba un trayecto cotidiano en la Línea 8.

Según la joven de 19 años el hecho ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando Esmeralda abordó un tren en la estación Iztacalco con dirección a Chabacano pues fue a recoger un pedido de ropa, alrededor de las 5 de la tarde, cuando se dio cuenta que estaba escurriendo sangre de su brazo.

La chica mencionó experimentar los mismos síntomas que han reportado otras víctimas, por ello alarmada por su estado, decidió contactar a su padre y bajarse antes de llegar a su destino, para poder buscar atención médica.

“No me sentí picada, pero había dos hombres que me miraban de forma muy rara, por lo que preferí bajarme. Tuve que declarar como lucían esas personas. Al llegar mi papá fuimos a la Línea 9 para hablar de lo sucedido”, narró la joven en sus redes sociales

View this post on Instagram

Una vez en la estación Chabacano, Esmeralda se dirigió a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien al revisar su brazo encontró cuatro pequeñas marcas en la piel, así mismo por los síntomas que presentaba, incluyendo pupilas dilatadas, debilidad y desorientación, fue trasladada al Hospital de Especialidades Toxicológicas, donde permaneció 12 horas bajo observación y recibió tratamiento para desintoxicación.

Por ello decidió hacer la denuncia a través de sus redes sociales; pidiendo mucho cuidado a las usuarias que utilizan el metro como su transporte cotidiano; sin embargo, la chica de 19 años ha recibido comentarios que buscan desacreditar su ataque, criticando las marcas que ella misma compartió en sus redes sociales.

“Chavos neta tengan un chingo de cuidado con piquetes en el metro, ahorita ya me encuentro en el hospital, está dlv los síntomas y si encontraron ciertas sustancias en mi cuerpo raras. Cuídense muchas chavas, tengan cuidado porfavor , pidan ayuda , gracias a dios mi papá fue por mi de inmediato y me llevo, me siento con nauseas, sueño , debilidad, no coordino bien mis movimientos, cuídense”, escribió Esmeralda en FB