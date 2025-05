Madres en prisión: el doble drama de las mujeres que crían a sus hijos en reclusión | VIDEO

De acuerdo con las más recientes cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi, en la actualidad hay aproximadamente 13 mil 297 mujeres internas en distintos penales del país. De ellas, se calcula que el 85 por ciento son madres.

Al dolor que supone verse privadas de la libertad, algunas de estas madres mexicanas deben sumar uno todavía más cruel, si cabe: el de estar acompañadas en su cautiverio por sus pequeños hijos, los que, según un testimonio retomado por la colectiva Sor Juanas, se les conoce como los angelitos de la prisión.

“Es un tema del que no se habla mucho, sin embargo, los niños que nacen en la cárcel pueden vivir con sus mamás hasta los tres años. A partir de los tres años, tienen que salir de los centros penitenciarios.

“Si tienen familia con la que se puedan ir, se deben ir con sus familiares, pero en el caso de que no sea así, si las mujeres no tienen una red de apoyo, una familia que no pueda recibir a estos niños y niñas, ellos se van al DIF”, explica, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Merche Becker, cofundadora de La Cana, organización que ayuda a las mujeres recluidas a través de talleres, capacitación para el trabajo y apoyo durante y después de prisión, para mejorar su calidad de vida.