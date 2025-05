Madres buscadoras colocan fotografías de sus hijos desaparecidos en Paseo de la Reforma

“Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, corearon las decenas de madres de distintos estados del país que, como cada año desde 2012, se dieron cita en la CDMX para pedir justicia por los desaparecidos.

Con pancartas con fotos de sus hijos ausentes, acompañadas de consignas de búsqueda y verdad, las asistentes convirtieron el Monumento a la Madre en un punto de homenaje a sus desaparecidos, nombres que se quedaron marcados en el piso de la explanada.

Desde las nueve de la mañana, los colectivos de Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México y demás entidades, iniciaron su llegada y compartieron abrazos con sus compañeras de búsqueda.

#AlMomento



Mira @Claudiashein verdad que no llegaron todas?



Solo las que te sirven y no molestan…



Madres buscadoras marchan en la CDMX por sus hijos desaparecidos.



Van del Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia



#10deMayo #DiaDeLaMadre pic.twitter.com/zmAU6YPDkq — Revista enFila (@revista_enfila) May 10, 2025

“Entre nosotras nos damos ánimo, es muy difícil perder a un hijo, a un familiar, pero no desistimos y el camino no es fácil porque a veces todo está en nuestra contra”, externó Rocío.

Posterior al encuentro, se llevó a cabo una breve ceremonia religiosa donde se pidió por la paz, la verdad y la pronta resolución del conflicto que aqueja a miles de familias mexicanas.

“No tenemos nada que celebrar. Tenemos rabia y dolor. No deberíamos estar aquí, deberíamos de poder festejar con nuestros hijos, pero hoy ya no están y no sabemos su paradero”, mencionó María, madre de ocho personas extraviadas.

Madres colocan hojas de sus hijos desaparecidos en Reforma

Tras el evento, las presentes se dirigieron al Ángel de la Independencia y en su camino colocaron hojas de búsqueda en los postes y estatuas de Paseo de la Reforma. En el marco del Día de las Madres, las colectivas recordaron que llevan 16 años manifestándose y, aunque afirmaron que el apoyo es fundamental para la causa, lamentaron que cada periodo se sumen más y más madres de familia.

Colectivas se han manifestado por 16 años consecutivos

FOTO:

PDHCDMX

“A ninguna madre le deseo pasar su día así y hay algunas de aquí que ya tienen información por el paradero de sus hijos, pero siguen viniendo por solidaridad. Hay otras que llegan nuevas porque perdieron a sus hijos recientemente y esas son las que nos dan mucha tristeza, pero juntas somos más fuertes”, dijo Alejandra.

A la par de la marcha, las presentes anunciaron la colocación de un memorial de las familias buscadoras de Jalisco, el cual se ubicará en la Glorieta de las y los desaparecidos.

