¿Lunes 12 de mayo será día feriado? esto dice la Ley Federal del Trabajo

Durante este 10 de mayo los mexicanos aprovecharon el fin de semana para festejar a la persona más amada de la familia, lo que ha impulsado la actividad comercial en plazas y restaurantes. Este día es particularmente especial para México, un país con una profundo arraigo de tradiciones y reuniones familiares.

Por tal motivo, los usuarios se han cuestionado en buscadores digitales si las empresas concederán un día feriado, en beneficio de las madres. Sin embargo, estas normativas son definidas en base a la Ley Federal del Trabajo.

¿El próximo lunes es día feriado?

De acuerdo con la ley mexicana, el lunes 12 de mayo no es un día feriado oficial, por lo que los patrones no están obligados a conceder el día pagado. Además, quienes laburen en dicha fecha no tendrán derecho a un salario doble por su servicio prestado.

Por otro lado, las escuelas y empresas pueden decidir conceder un día a las madres trabajadoras, en caso de que se llegue a un convenio para determinar el número de trabajadores que deberán laborar en dicho día festivo, esto en base a lo que menciona el artículo 75 de la LFT.

Las madres mexicanas disfrutaron de su día este sábado 10 de mayo, lo que generó la duda sobre un posible día feriado

FOTO: Freepik

Por otro lado, para los trabajadores que trabajen días feriados que también que caigan en domingo, podrán recibir una prima dominical, lo que equivale a un monto de un 25 por ciento adicional sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

En comparación con otras fechas conmemorativas, el 10 de mayo no se recorre después del fin de semana, tal y como puede ocurrir con el Día de la Revolución Mexicana, que concede un día feriado el tercer lunes de noviembre. En este sentido, los días feriados contemplados por la ley para este año son los siguientes:

¿Cuáles son los días feriados de este 2025?

El 1ero de enero

El primer lunes de febrero por el 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana)

El tercer lunes de marzo por el 21 de marzo

El 1ro de mayo

El 16 de septiembre.

El tercer lunes de noviembre en por el 20 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana)

El 25 de diciembre.

EDG