En pleno 10 de mayo, madres de desaparecidos marchan en ciudades de Veracruz

Mamás de desaparecidos protestaron y marcharon en diversas ciudades del estado de Veracruz durante este Día de las Madres para recordar a las autoridades que sus hijas e hijos llevan años sin ser localizadas y que se requieren más acciones de búsqueda.

Las movilizaciones por parte de los colectivos de búsqueda se registraron en el puerto de Veracruz, Córdoba y la ciudad de Xalapa, la capital del estado, donde diversos contingentes salieron a las calles para reclamar la localización con vida de sus seres queridos.

En el caso de Xalapa, a pesar de la intensa lluvia, se concentraron en las inmediaciones del panteón Palo Verde para después caminar hacia Palacio de Gobierno, en el primer cuadro de la capital veracruzana.

Al grito de “¿dónde están, dónde están, nuestros hijos, dónde están?”, mamás de desaparecidos marcharon sobre la avenida 20 de Noviembrepara exigir a las autoridades que incrementen las acciones de búsqueda y así sea posible localizar a sus seres queridos.

María Elena Gutiérrez, integrante del colectivo “Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz”, mencionó que para ellas es una celebración triste porque sus hijos no las pueden abrazar y no es un día de fiesta sino de lucha y de protesta.

“Ya tiene muchos años que hacemos una marcha del 10 de mayo y con la consigna de que no es un día de fiesta, es de lucha y de protesta. Es para recordarle al Estado mexicano que es el culpable, porque es el responsable de la seguridad y hasta este momento nuestros desaparecidos siguen desaparecidos y la justicia no llega”, dijo.

Foto: Juan David Castilla

JUSTICIA PARA PAPÁ BUSCADOR ASESINADO

Durante el 10 de mayo, Día de las Madres, el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica convocó a una “velada por la memoria” de sus desaparecidos y por sus madres, hijas, hijos, esposas y esposos.

Señalaron que día a día caminan sin descanso en la búsqueda de sus seres queridos y para honrar la memoria de su hermano Magdaleno Pérez Santes, padre buscador que murió el 10 de marzo tras una presunta golpiza que le propinaron elementos de la Policía Municipal de Poza Rica, en la zona norte del estado de Veracruz.

“En esta fecha muchas personas festejan y conviven con sus familias, por eso hoy no es un día fácil para nosotras, no es fácil para las madres que nos faltan nuestros hijos, nuestras hijas, no es fácil para las familias que no están completas, familias que vivimos con el dolor día a día, caminando y buscando, preguntado, esperando respuestas, alguna señal para poder reencontrarnos con nuestros seres queridos”, plasmaron en un pronunciamiento.

Para las madres la desaparición ha sido un camino tortuoso, triste y desgastante, muchas de ellas han enfermado a causa de esta horrible situación. Hoy luchan porque a nadie le vuelva a pasar, pero cada día es más difícil sostener esta lucha solas.

“Por eso para nosotras es muy importante que ustedes, la sociedad en general nos acompañe y se una a esta lucha, es importante porque a veces es la sociedad la que nos miran con miedo, y no queremos que nos tengan miedo, somos solo unas madres buscando a sus hijos e hijas, hemos sido personas como ustedes, que teníamos una vida normal, hasta que nos desaparecieron a nuestros familiares”.

Foto: Juan David Castilla

Foto: Juan David Castilla

Las mamás siguen exigiendo a las autoridades la búsqueda de cada una de las personas desaparecidas. Reclaman justicia por quienes han sido encontrados sin vida.

Demandaron justicia para ellas porque no merecíamos vivir esto. Además piden justicia por sus compañeras madres que han sido asesinadas y desaparecidas por buscar a sus hijos.

“Exigimos que se cambie la estrategia de seguridad en el norte de Veracruz, que se garantice el cese a la violencia que estamos viviendo, no podemos seguir buscando en estas condiciones. No puede ser que además de cuidarnos de la violencia ejercida por el crimen organizado, ahora nos tengamos que cuidar de las fuerzas represoras del estado, que están amenazando y agrediendo a las familias buscadoras”.

También recordaron a su compañero Magdaleno Pérez Santes, su querido Maleno, quien fuera brutalmente golpeado y asesinado por policías municipales de esta ciudad de Poza Rica el pasado 10 de marzo, y que su único delito fue decir que era un padre que buscaba a su hija Diana Paloma Pérez Vargas desde el año 2019.

“Recordamos y reiteramos con dolor que cada golpe recibido por Maleno es un golpe a las madres, padres, hermanas, esposas, hijos e hijas buscadores, y que seguimos exigiendo justicia para él y su familia”, enfatizaron.