Chihuahua supera los mil casos de SARAMPIÓN, un municipio tiene casi la mitad de infectados

Chihuahua se encuentra en alerta por los crecientes casos de sarampión en la entidad. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud estatal, se han registrado más de mil casos de sarampión de enero a la fecha, lo que ha puesto en alerta a los hospitales y a los sectores vulnerables sin vacunación.

El informe del 8 de mayo indica que el municipio con mayor número de infectados es Cuauhtémoc, con un total de 494 casos positivos, después es Chihuahua con 171. Hasta el momento, continúan los procesos de análisis para comprobar si la cifra de infectados es superior.

Esta enfermedad se transfiere por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas, por lo que las personas que respiren el mismo aire que los infectados pueden contraer el virus. También se transmite en superficies, donde permanece su capacidad infecciosa hasta dos horas, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vacuna es segura, efectiva y gratuita.

Hasta el momento, el comunicado indica que 35 municipios de Chihuahua se encuentran libres de sarampión. Aún así, la Secretaría de Salud estatal urgió a la población a completar su esquema de vacunación que incluye la Vacuna Triple Viral (SRP).

¿Quiénes deben vacunarse?

Autoridades de Chihuahua informaron que los menores de 1 a 9 años necesitan 2 dosis de vacunación para tener el esquema de vacunación completo. Para las personas de 10 a 39 años, necesitarán buscar su cartilla y comprobar si ya tienen su vacuna de SRP, de lo contrario, necesitarán una vacuna de refuerzo.

Para las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia que estuvieron en contacto con un infectado, deberán acudir a su médico de inmediato. Es importante recordar que las embarazadas no reciben la vacuna durante su gestación.

FOTO: Cuartoscuro

¿Quiénes corren riesgo ante el sarampión?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que cualquier persona que no haya desarrollado inmunidad puede infectarse de sarampión. No obstante los menores de edad no vacunados y las mujeres embarazadas corren mayor riesgo de tener complicaciones por sarampión.

Las autoridades sanitarias de Chihuahua han indicado que los ciudadanos que tengan su esquema de vacunación contra el sarampión completo tienen menos posibilidades de sufrir complicaciones por la enfermedad viral.

