¿Quiénes son los directores del colegio militar donde murió el niño Erick?

Las investigaciones continúan para esclarecer la muerte de Erick, un niño de 13 años de edad que perdió la vida mientras se encontraba en un campamento militar en el estado de Morelos. La madre del adolescente, una mujer llamada Érika, ha señalado directamente a los profesores de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, donde estudiaba el menor, como los presuntos responsables de su muerte, esto debido a que le habrían propinado varios golpes a su hijo durante el evento.

Mientras las averiguaciones del caso continúan, padres de familia y alumnos han alzado la voz para visibilizar la violencia que existía dentro del plantel. En las denuncias, los menores de edad han acusado a los docentes por abuso de ejercicio físico, golpes y privación de alimentos. Por su parte, los padres y madres de familia han pedido que se esclarezcan los hechos, pues temen que más niños que hayan sido víctimas de estos presuntos abusos.

Hasta ahora, se sabe que la escuela sí estaría incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no tiene premisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, organismo encargado de planteles civiles que tengan régimen militar. De igual manera, las primeras indagatorias sugieren que las personas que administraban este centro educativo presuntamente no contaban con formación militar, hecho que ha incrementado los señalamientos contra el plantel.

Estamos contigo, Érika. No te vamos a soltar. Seguiremos a tu lado hasta que se haga justicia por Erik. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Esto no va a quedar impune. #JusticiaParaErik pic.twitter.com/zcN5K2YVks

Aparentemente, el director de la escuela sería un hombre identificado como Juan Carlos Carrera Saavedra, quien - de acuerdo con el registro de profesionistas - sería licenciado en comunicación. Por su parte, la directora administrativa sería una mujer llamada Angelica Cecilia, quien presuntamente estudió pedagogía. En las redes sociales del plantel, el presunto director de la academia se pronunció en un video, donde negó que el menor haya sido víctima de violencia por parte de los profesores.

El video, compartido por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, se ve al supuesto director compartiendo capturas de pantalla de la conversación que tuvo con la madre de Erick. El hombre destacó que la institución le brindó el apoyo económico a la madre del estudiante fallecido y que también le dio el apoyo moral: "se le dio el apoyo que requirió la madre del niño respecto a los gastos funerarios y viáticos", indicó el trabajador al comienzo de la grabación.

Durante la grabación, el sujeto expresó que "nunca" se lastimó a Erick y que la escuela estaría colaborando en las investigaciones para que el caso sea esclarecido lo antes posible. No obstante, el supuesto director del plantel sentenció que, por ahora, no puede compartir más información sobre lo sucedido en el campamento, esto por las averiguaciones que están realizando las autoridades de la Fiscalía:

"Yo les puedo decir con certeza que nunca se agredió a su hijo (...) Nosotros sí hemos estado presentes con la mami, pero, por las situaciones que comente hace un ratito, ella después se tornó en algo que no me lo esperaba. Nosotros ya habíamos quedado con la mami de ir al funeral, nosotros íbamos a ir, pero, la situación se puso hostil y preferimos no estar presentes por el riesgo. Tenemos aquí, no lo puedo enseñar, capturas de pantalla con amenazas y de todo", agregó.