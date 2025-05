“Me da miedo ir al mercado”, revela Martha, la abuelita de 77 años que fue asaltada en su propia casa

Luego de ser agredida y asaltada en su propio domicilio, la señora Martha, quien tiene 77 años de edad, acudió al Ministerio Público para identificar a Dorian “N” como el responsable de los referidos actos delictivos ocurridos en la colonia Trabajadores de Hierro de la alcaldía Azcapotzalco, sin embargo, la adulta mayor reconoció que este desafortunado episodio le dejó secuelas emocionales pues ahora teme constantemente por su seguridad.

Fue la tarde del pasado lunes 28 de abril cuando la señora Martha salió de su domicilio para buscar ayuda y poder mover de habitación a su hijo, quien sufre de una discapacidad motriz y mental y para su mala fortuna Dorian “N”, un hombre de 41 años de edad se encargó de asistirla y una vez que estuvo dentro de la vivienda de la abuelita la agredió para después robarle dinero en efectivo y huir, no obstante, no contaba con que toda la acción quedó grabada en video, por lo que horas más tarde la policía lo detuvo.

Esto pasó en trabajadores del hierro, Azcapotzalco, Han intentado asesinar a una señora de la tercera edad para robarle, esto sucedió ayer 28 de abril, señora presentará denuncia en breve pic.twitter.com/lhHiW4tq3C — DenunciaAzcapotzalco (@Azcapo_Denuncia) April 29, 2025

De acuerdo con datos emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Dorian “N” fue detenido en las calles de la colonia Pro Hogar y se le aseguraron envoltorios de mariguana y dinero en efectivo, por lo que además de robo y homicidio en grado de tentativa, también podría ser procesado por delitos contra la salud, además, se precisó que cuenta dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, uno por robo simple y otro por tentativa de robo agravado.

Martha, la abuelita de 77 años asaltada en su propia casa, reconoce que tiene miedo

Tras la detención de Dorian “N”, la señora Martha fue requerida por las autoridades capitalinas para que pudiera reconocer a su agresor y así poder darle celeridad al proceso legal y tras identificar plenamente a su atacante la adulta mayor ofreció una breve declaración ante distintos medios de comunicación, en la cual, reconoció que este desafortunado episodio le dejó secuelas emocionales pues ahora teme constantemente por su seguridad.

“Sí, sí lo reconocí, me di cuenta luego luego y les dije ‘este es”, porque ese era, sí me da miedo ir al mercado, que en la calle me vayan a agarrar o me vayan a aventar, ese es mi miedo, que me vayan a hacer algo y que me dejen ahí tirada”, expresó la mujer de 77 años de edad.

Cabe mencionar que, ante esta situación, la abogada de la señora Martha, Danya Bernabé, señaló que las autoridades capitalinas se comprometieron a reforzar la seguridad de la mujer asaltada en su domicilio por lo que se incrementará la presencia de elementos policiacos en los alrededores de la vivienda de la adulta mayor.