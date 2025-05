La muerte de 2 adolescentes atropellados prende las alertas sobre la falta de seguridad vial en Torreón

En un lapso de 12 días, dos adolescentes de 13 años murieron tras ser atropellados en diferentes puntos sobre el mismo bulevar Revolución de Torreón, Coahuila. Ambos hechos, generaron reacciones encontradas entre la ciudadanía y llaman la atención sobre la seguridad peatonal en la ciudad.

El primer caso ocurrió la tarde del jueves 17 de abril, durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando un menor identificado como Alberto Olvera Reyes fue embestido por un vehículo mientras cruzaba el periférico Raúl López Sánchez. El conductor responsable huyó del lugar sin que los testigos pudieran identificar el automóvil.

El joven Alberto quedó inconsciente sobre la carretera, en medio de una mancha de sangre, lo que alarmó a los automovilistas que transitaban por la zona. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo atendieron y fue trasladado al Hospital General de Torreón, donde logró dar sus datos antes de perder el conocimiento por completo.

Durante seis días permaneció hospitalizado con atención médica, pero finalmente perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el seguimiento del caso ni la identidad del responsable del atropellamiento.

Los peatones son el grupo más vulnerable en la vialidad. FOTO: Archivo / ilustrativa

Jesús Aguirre fue asesinado por un conductor que fue detenido

Tan solo días después, el martes 29 de abril, otro adolescente de 13 años identificado como Jesús Aguirre fue atropellado por un camión del transporte público perteneciente a la ruta Francisco I. Madero, en el bulevar Revolución, entre las calles Blanco y Acuña, en la zona centro de Torreón.

Según los primeros informes, Jesús intentaba cruzar por el paso peatonal cuando el camión urbano presuntamente no respetó la preferencia peatonal, embistiéndolo y causándole la muerte de manera instantánea. El vehículo detuvo su marcha unos metros más adelante, mientras los testigos daban aviso al sistema de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

El conductor del camión fue identificado como José "N" y fue detenido por las autoridades, quedando a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de homicidio culposo.

La conducción irresponsable suele ocasionar varios hechos de tránsito. FOTO: Archivo.

La falta de precaución es la primera causa de muertes viales en Torreón

De acuerdo con datos oficiales del Ayuntamiento de Torreón, en el primer trimestre de 2025 se han registrado un total de 968 accidentes viales, lo que representa una disminución del 5.08 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Las principales causas de estos siniestros han sido la falta de precaución (564 casos), no respetar la señal de alto (181), ignorar el semáforo en rojo (120), estado de ebriedad (66), fallas mecánicas (4) y exceso de velocidad (3). Dentro del rubro de “falta de precaución” se incluyen accidentes por pérdida de control, corte de circulación, maniobras en reversa, choques por alcance y distracciones como textear mientras se conduce.

Los recientes fallecimientos de Jesús Aguirre y Alberto Olvera Reyes no sólo son tragedias personales y familiares, sino síntomas de una problemática más profunda: la falta de cultura vial centrada en la seguridad del peatón. Aunque el Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Torreón establece de forma clara que los peatones tienen prioridad al cruzar la calle o cuando un agente se los indica, esta norma parece ignorada por muchos automovilistas.

No existen pruebas concluyentes de que los conductores torreonenses desconozcan por completo el reglamento, pero sí resulta evidente —a la luz de los hechos— que su cumplimiento es parcial o selectivo. Las infracciones más comunes, como no respetar señales de alto, exceder los límites de velocidad o estacionarse en lugares prohibidos, reflejan una cultura de conducción centrada en la prisa y la comodidad, no en la seguridad común.

Más grave aún es el hecho de que muy pocos automovilistas comprenden que el peatón no es un obstáculo, sino una prioridad legal y moral. El desconocimiento o la indiferencia ante esta norma básica del tránsito urbano ha cobrado la vida de dos niños en menos de quince días.