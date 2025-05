Gobierno de Jalisco exige contratos contra la apología del delito en espectáculos públicos

No sólo serán los grupos musicales, sino también las y los presidentes municipales, los que pudieran ser llamados a rendir cuentas ante la autoridad, si es que se incumple el decreto que se aprobó en el Congreso Local, para que los municipios estén obligados a establecer contratos en eventos públicos para evitar que las agrupaciones, toquen música o reproduzcan, imágenes que incitan a la violencia, advirtió el Gobierno de Jalisco en un mensaje.

“Lo único que estamos exigiendo es que no se haga apología del delito, si hay presidentes municipales que permiten la presentación de estos artistas y que hagan apología del delito, porque está programada la presentación de este grupo para este fin de semana, esos presidentes municipales que permitan en sus municipios la apología del delito van a ser llamados por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que declaren, para saber si suscribieron o no como lo solicitamos y lo exigimos este convenio con los productores musicales para evitar la apología del delito, si no lo hicieron entonces estos presidentes municipales estarían también sujetos a investigación por ser partícipes en la apología del delito”, expresó el mandatario estatal.