Estados en donde impactará "El Cordonazo de la Santa Cruz" | MAPA

"El Cardonazo de la Santa Cruz" es un fenómeno climatológico que generalmente se presenta en los últimos días de abril y los primeros de mayo, justamente para coincidir con el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, en el que también se festeja el oficio de albañil, por lo que aquí te diremos cuáles son los estados que se verán afectados por este particular evento.

Se cree que El "Cordonazo de la Santa Cruz" son las precipitaciones que caen en estos primeros días de mayo, en este fenómeno que suma parte de tradición, pero que sobre todo tiene una razón científica que los meteorólogos explican, pues es básicamente una célula convectiva que se genera por el choque de aire caliente y aire frío, lo que provoca vientos fuertes, que generalmente se traducen en árboles derribados, lluvias e inundaciones, en sólo cuestión de minutos.

El Cordonazo de la Santa Cruz

Las principales características de "El Cordonazo de la Santa Cruz" son:

Fuertes vientos, que suelen derribar árboles

Lluvias abundantes

Inundaciones

Estados que se verán afectados por "El Cordonazo de la Santa Cruz"

Este fenómeno que incluye lluvias y vientos fuertes generalmente afecta a los municipios costeros de

Yucatán

Campeche

Quintana Roo