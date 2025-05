Clausuran obra de extranjera en San Pancho, Nayarit, por intentar cerrar acceso a la playa

Luego de que se viralizara un video donde una mujer extranjera de nombre Jill discutía con lugareños del poblado de San Francisco en Bahía de Banderas, Nayarit les aseguraba que una vez terminara su construcción prohibiría el acceso a la playa, tanto autoridades municipales, estatales, como federales intervinieron en dicho caso, lo último realizado legalmente por la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, es que se clausuró de manera total y temporal la obra.

Respecto a las acciones tomadas por la subsecretaría de derechos humanos en Nayarit, que encabeza Daniel Sepúlveda dijo que lamentablemente ha sido una constante.

"Y esto no ha pasado solamente en Nayarit, sino en otras entidades federativas en donde precisamente personas extranjeras compran, con prestanombres, una propiedad y se han adueñado de las playas y las han dividido con alambrado es algo que no está permitido dentro de la ley. En San Pancho se han hecho construcciones de hoteles y esto han rebasado el límite de construcción, se ha metido más hacia las playas y si hemos tenido la intervención, he yo participado en pláticas con la secretaría de gobernación en esa zona y sí se ha tomado la decisiones firmes como para que sean removidas en algunos lugares, son hasta 15 m de edificio adentro en el área de playa es algo que se está trabajando en ello" señaló Daniel Sepúlveda.