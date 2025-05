Andrés García Torres propone un Poder Judicial con compromiso social y transparencia

En 1999 el abogado Andrés García Torres, escribió un artículo para el periódico Avance, en el que propuso que los magistrados fueran electos por el pueblo; 26 años después participa en la primera elección histórica para elegir jueces y magistrados del Poder Judicial, siendo electo entre 12 mil personas como candidato a magistrado de circuito del Tribunal Colegiado.

“La idea no es nueva, la he trabajado, he trabajado en el tema de democracia, de participación ciudadana, y ahora desde la coyuntura, el contexto social, nos permite participar, yo levanté la mano y ahora sostengo que esta campaña no es propiamente una campaña, porque la campaña ya se hizo, la campaña es nuestra trayectoria y trabajo, en mi caso, de más de 30 años”, señaló García Torres.