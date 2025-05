18 heridos, 2 fallecidos y una persona desaparecida, el saldo del incendio en Guadalajara

El incendio que ocurrió ayer por la tarde en los limites del municipio de Tlaquepaque y Guadalajara, en la colonia Álamo Industrial, alcanza ya 18 heridos y aún no se ha extinguido.

Además, durante la noche se localizaron restos de dos personas que por su condición no es posible identificarles, hay una persona que está sin localizar y se contempla que las tres personas se trate de trabajadores de la fábrica de aerosoles.

El avance de la atención del siniestro se encuentra en 80 por ciento para lograr la extinción y hay una vivienda que se compromete el cien por ciento su estructura, aunque por ahora no se ha realizado la evaluación de este inmueble.

Aunque todavía no hay información de lo que provocó el incendio en la fábrica de aerosoles donde se originó el incendio, todavía no se determina debido a que se está concluyendo con las labores de extinción y enfriamiento y no se han hecho los peritajes correspondientes.

Brindó detalles del incendio en los limites del municipio de Tlaquepaque y Guadalajara. Foto: PC Tlaquepaque

¿Qué originó el incendio?

Los líquidos que se empleaban en esta fábrica se trataba de aditivos y derivados de aceites lo que se tenía en seis contenedores, presumiblemente en uno de ellos sería donde se originó el fuego.

El Comandante Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco detalló que hay un incendio secundario el cual se inició con la remoción, por lo que aum se verá humo en las próximas horas.

Por la noche se permitió a los habitantes que se desalojaron, regresar a sus viviendas y por ahora el riesgo está contenido, sin embargo se sigue trabajando en la zona.