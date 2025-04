¿Fantasma de Carlota? Captan en VIDEO misteriosa aparición de una mujer en Palacio de Gobierno de SLP

Luego que se viralizara un video donde aparece una mujer portando una túnica asomándose en uno de los balcones del Palacio de Gobierno en San Luis Potosí, el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona sugirió que se podría tratar de un fantasma, mientras que el secretario General de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez dejó abierta la posibilidad de que incluso pudiera ser un material intervenido con Inteligencia Artificial (IA).

“No me gusta decir de creer en fantasmas, pero es un salón que está solo”, dijo el gobernador y abundó que se trata de un pasillo donde únicamente están las figuras en cera de la princesa Inés de Salm-Salm de rodillas pidiendo a Benito Juárez clemencia para Maximiliano de Hasburgo.

Se dijo sorprendido de la aparición de la misteriosa mujer en túnica blanca en el balcón porque a esa hora en el segundo piso del inmueble había un curso de la Oficialía Mayor y nadie vio a una persona con esas características, incluso no hay registro en las cámaras de circuito cerrado, "es casi imposible que eso sucediera, pero sucedió", indicó.

uD83DuDC7BuD83EuDE9F ¿APARICIÓN DE LA EMPERATRIZ O ESCÁNDALO EN SLP?



El gobernador de San Luis Potosí dice que lo que se vio en la ventana del Palacio de Gobierno “tal vez fue el fantasma de la emperatriz Carlota”.



Así la respuesta oficial ante imágenes virales de lo que parece un acto íntimo… pic.twitter.com/9vPMSrUBAL — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 9, 2025

Por su parte, el número dos del gobierno estatal potosino también se mostró extrañado y no descartó que sea producto de un montaje, "no hay una versión oficial, vimos lo que ustedes han visto, la videograbación es poco nítida en cuanto a su imagen, no sé inclusive si se producto de la genialidad de la Inteligencia Artificial", expresó.

Torres Sánchez también insistió en que el balcón donde aparece la mujer no pertenece a una oficina sino que es un vestíbulo que lleva al auditorio y sobre la posibilidad de una mujer desnuda aclaró que "no es posible".

Sin embargo, señaló que ordenó una investigación con las cámaras de seguridad internas para corroborar si la misteriosa mujer realmente fue grabada.

uD83EuDD21¿SE APARECE EL FANTASMA DE CARLOTA EN EL PALACIO DE GOBIERNO DE SLP?uD83DuDE43



Damas y caballeros, pues si, el gobernador de San Luis Potosí dice que la mujer en paños menores captada en video no es lo que parece… ¡sino el fantasma de Carlota de Bélgica!



Mientras medio país se ríe,… pic.twitter.com/3MNKG2im5n — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 9, 2025

TJM