Devolución del predial en San Pedro Garza García, ¿quiénes pueden pedirla y cómo hacerlo?

Uno de los impuestos más importantes de los municipios en todo México es el pago del predial. Este debe ser abonado por todos los dueños de un inmueble, sea privado o particular. No importa que la persona no haga uso de este sitio, el pago de este gravamen debe ser liquidado año con año.

No obstante, en el municipio de San Pedro Garza García hay dos opciones para que las personas recobren este depósito: cuando se llevó a cabo un pago doble de este o cuando se llevó a cabo un error en cuanto a los datos o el registro de la vivienda por la que se pretendía pagar.

Este proceso se lleva a cabo a través de un trámite denominado Solicitud de Devolución del Impuesto Predial y está disponible para personas físicas y morales, aunque cada uno de ellos conlleva requisitos distintos.

El pago de este servicio sirve para mantener el gasto público del municipio. FOTO: Archivo.

¿Cómo solicitar la devolución del predial para personas físicas?

El trámite de la devolución del predial para personas físicas tiene un periodo de resolución de 30 días hábiles se realiza en la Secretaría de Finanzas y Tesorería, la cual está ubicada en la calle Libertad 101, Casco Urbano, San Pedro Garza García, Nuevo León.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. También se puede solicitar informes al número de teléfono 818 400 44 75. A continuación la lista de requisitos:

Carátula del estado bancario.

Solicitud por escrito firmada por el interesado.

Recibos de pago del predial por el cual se requiere la devolución.

Este impuesto debe ser pagado por todos los ciudadanos que posean un inmueble. FOTO: Archivo.

¿Cómo solicitar la devolución del predial para personas morales?

En el caso de empresas o asociaciones constituidas como personas morales, el gobierno de San Pedro Garza García estipula que se debe llevar a cabo el proceso a través de la entrega de los siguientes requisitos:

Solicitud por escrito.

Recibo de pagos del predial sobre el que se espera un ajuste.

Para este caso, el apoderado legal o el representante de la compañía o asociación puede hacer el trámite de manera presencial. los horarios serán los mismos que en el caso de las personas físicas.