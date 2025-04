Trabajadores toman el acceso de la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca

Trabajadores de la Refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca, tomaron las instalaciones de esta empresa, para exigir que se liquiden los adeudos a las empresas, ya que existen pagos acumulados desde hace 2 años.

Gloria Newman Estrada, Secretaria General de Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de esta ciudad, indicó que las empresas no han recibido pagos desde el 2023, y la gerencia de PEMEX se había comprometido a que se pagara el mes pasado y hasta la fecha no han recibido nada, esto afecta de manera directa a los trabajadores, ya que al no haber pagos a las empresas, los empleados no han recibido sus salarios.

“El motivo de nuestra manifestación pacífica, es por los pagos que no se han hecho a las empresas que aquí están presentes. Todas las empresas que estamos apoyando son locales, son cerca de 15 empresas”, dijo.

Hizo el llamado a la presidenta de México, para que se pueda resolver esta problemática, ya que las empresas están en una situación crítica por estos pagos pendientes.

“Esta manifestación no lo hacemos por gusto, lo hacemos por necesidad y si no se paga a las empresas, estas se pueden ir a la quiebra, sabemos cómo está el país y nos preocupa, porque gracias a estas empresas se les da trabajo a mucha gente acá en el Istmo”, dijo.

Despiden a trabajadores por adeudos

Se dio a conocer que debido a los adeudos se ha hecho el despido de trabajadores, como en el caso de ICA, que despidió a mas de 3 mil personas, y de continuar esta situación, se desencadenará una serie de despidos masivos.

“Lo único que pedimos es que se nos pague, nosotros no tenemos nada en contra de PEMEX, lo que queremos es trabajar, esa es la solicitud, que nos paguen lo antes posible. Hay empresas que a pesar del adeudo, siguen prestando el servicio, ahorita las empresas no han pagado aguinaldos, no han podido pagar repartos, mucha gente solo recibe la mitad del salario”, informó uno de los trabajadores que se encontraba en la protesta.

Se dio a conocer que hay empresas que cuentan con demandas laborales colectivas por parte de los trabajadores, hay otras empresas que ya se fueron y le quedan a deber a los empleados.