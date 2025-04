Padre de Berenice Giles pide justicia por la muerte de su hija: "era tanta su pasión por el trabajo que murió"

A un día del fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Hernández, los fotógrafos que murieron aplastados por una estructura en el Festival AXE Ceremonia, los padres de los jóvenes compartieron unas serie de declaraciones ante medios de comunicación. Uno de los primeros en pronunciarse fue Raúl Giles, para de la joven de 28 años, quien hizo hincapié en el "amor" que su hija sentía por el trabajo que realizaba como fotógrafa de conciertos.

El hombre compartió su testimonio mientras esperaba que las autoridades le entregaran el cuerpo de su hija en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO). Desde ese recinto, Raúl Giles se mostró afectado por la pérdida de Berenice y la de su compañero Miguel, aún así hizo un llamado a la juventud, esto para advertirles a los más jóvenes sobre las consecuencias que pueden ocurrir derivadas de la nula seguridad que hay en eventos como el Festival AXE Ceremonia.

Cabe recordar que Berenice Giles y Miguel Hernández eran dos fotógrafos de la revista Mr Indie, quienes estaban trabajando el Festival AXE Ceremonia, cuando una estructura metálica se desplomó encima de ellos. Los jóvenes recibieron ayuda de paramédicos contratados por los organizadores del evento y fueron trasladados hasta un hospital local, donde se confirmó que fallecieron en la ambulancia. Aparentemente, su deceso habría sido causado por múltiples fracturas en el cuerpo y un traumatismo craneoencefálico.

Padre de Berenice asegura que su hija "amaba su trabajo"

Berenice murió en el festival. Foto: @b3renjena.

Ante cámaras de medios de comunicación, Raúl Giles, el padre de Berenice, emitió una breve declaración en la que aseguró que su hija "amaba" su trabajo, a tal punto que esto le costó la vida. El hombre, quien indicó radicar en Aguascalientes, hizo un llamado a los jóvenes del país, para que se sumen y exijan mayor seguridad a los organizadores de festivales de música, ya que, según dijo, lo que le pasó a su hija y a Miguel le podría haber pasado a cualquier otra persona.

"Le fascinaba su trabajo. El detalle es que era tanta su pasión por el trabajo que murió", lamentó el padre de Berenice frente a cámaras. Raúl también acusó que la muerte de su hija fue producto de una "negligencia" y señaló a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, así como a los organizadores del evento, por mostrar "indolencia" ante el fallecimiento de Berenice y Miguel, esto debido a que luego de su muerte el Festival AXE Ceremonia continúo con su programación.

Abogado de la familia denuncia irregularidades en el proceso

Los padres de la joven fueron notificados horas más tarde. Foto: @b3renjena.

En una declaración separada, el abogado de la familia, Gerardo Guzmán, detalló que Berenice era una estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. De acuerdo con el defensor jurídico, la fotógrafa cursaba la carrera de comunicación y estaba por graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Agregó que la joven llevaba trabajando tres años para medios digitales y que el día de su muerte estaba cubriendo el Festival AXE Ceremonia.

Guzmán aprovechó las cámaras para denunciar las irregularidades en torno al caso, pues, según narro, el día del accidente la familia de Berenice Giles no fue notificada de inmediato: "la familia fue notificada hasta la media noche". Añadió que, como consecuencia de la falta de comunicación, los seres queridos de la joven no pudieron identificar su cuerpo en el hospital y, hasta las 16:00 horas del pasado domingo 6 de abril, no lo habían podido hacer en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) .