Funcionarios que no cumplan con la búsqueda de desaparecidos se irán: Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseveró que los servidores públicos que no cumplan con la búsqueda de personas desaparecidas serán sustituidos. Luego de varias horas de reunión con diferentes colectivos de madres buscadoras, la funcionaria detalló que lo anterior es un ultimátum hecho desde el gobierno federal, pues la presidenta Claudia Sheinbaum no está jugando con este tema.

“Queremos precisamente que haya autoridades y nos hemos comprometido a que tengan un buen trato; a que sean congruentes con la obligación de atender o de coadyuvar cuando la competencia cae en la jurisdicción de esas autoridades… Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, expuso.