Claudia Sheinbaum reacciona a que Donald Trump comparta campaña de México contra el fentanilo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump compartiera en su red social la campaña de México contra las drogas y el fentanilo.

Sin pregunta de por medio, señaló que ahora la campaña se conocerá en el mundo por el alcance que tiene el republicano en las redes.

“Aprovecho para decir que sí me sorprendió que subiera a su red social ayer el presidente Trump, tal cual la campaña que estamos haciendo en México . Se lo enviamos hace alguna semana, una semana más o menos, se lo enviamos y se ve que pues lo vio apenas y lo subió y es bueno porque se promueve pues en el mundo entero, porque mucha gente en el mundo entero ve las redes del presidente Trump y pues se subió tal cual está la campaña en México ”, afirmó.

—¿Para usted eso es una señal de que las relaciones van por buen camino?, se le cuestionó.

-Sí y además es una señal de que hay un reconocimiento de que hay que atender las causas; acotó.

La presidenta explicó que el fenómeno de la droga o de la drogadicción no solo es un asunto de policía y de Guardia Nacional.

“Por supuesto tiene que haber trabajo para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a Estados Unidos y lleguen a los jóvenes mexicanos y eso tiene que ver con una parte de la política de seguridad y de justicia, pero hay una parte sustantiva que es la atención a las causas”, añadió.

En la conferencia, la presidenta también cuestionó que se cambió el nombre del concurso.

“Esta es la historia de este concurso. Al principio se llamaba México Canta y Encanta , no sé por qué le quitaron y el encanta, pero bueno, ya se quedó en México Canta . Y la idea es seguirlo informando aquí en la mañanera y que ustedes sepan en dónde van a estar todas las canciones, todos los grupos, para que la gente participe y vote, y también en qué horarios de cuáles televisiones públicas se va a estar viendo todo este concurso México Canta”, dijo.

Aseguró que las productoras musicales tienen proyectado seguir invirtiendo en México.

“Y además, pues ahora que hemos planteado el plan México, pues tiene esta gran oportunidad de haber incorporado a estas productoras que también tienen deseos de seguir invirtiendo en México para generar empleos y hacer todavía más importante la industria de la música en particular”, apuntó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se mantiene el diálogo con Estados Unidos por el tema de los aranceles, aunque dijo que imponer tarifas recíprocas aumentaría precios en México.

En la conferencia de prensa matutina, reprochó que la oposición esté retomando la posición de Canadá en el tema.

Adelantó que esta semana viaja a Washington el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para continuar con las negociaciones.

“Es importante mencionar que la oposición está diciendo que nosotros estamos cediendo porque no estamos poniendo aranceles recíprocos de su discurso, que Canadá sí puso y nosotros no y que de todas maneras hay una retahíla. Nosotros estamos todavía en pláticas, esta semana se va Marcelo a Washington a seguir con las pláticas, en la medida de lo posible, pues queremos evitar poner aranceles recíproco, les voy a decir por qué, autos tiene su característica, pero particularmente acero y aluminio el aumentar el 25% que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida. Representaría incrementos en el precio en México”, dijo.