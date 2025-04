"A Bere no le tocaba", asegura su hermano y pide que el caso no quede impune

La muerte de Berenice Giles y Miguel Hernández durante el festival AXE Ceremonia conmovió a todo el país, pues se trató de un suceso que pudo ser evitado. Israel Giles Rivera, hermano de Berenice habló ante algunos medios de comunicación que se encuentran afuera de la sala de velación, para expresar su deseo de que este caso no quede impune y así se pueda evitar que hechos similares ocurran en el futuro.

Con un semblante triste, pero mostrando fortaleza, Israel Giles recordó a su hermana, de quien dijo que se encontraba cumpliendo un sueño aquí en la Ciudad de México, pues había venido a estudiar fotografía que era su pasión en la vida, pues sus papás siempre apoyaron sus decisiones. Berenice inició su vida adulta un poco separada de su familia, pero jamás perdieron contacto.

"Haber llegado aquí (CDMX) fue un sueño para ella, estaba haciendo lo que a ella gustaba hacer, lo que sucedió no debió haber sucedido, porque no es un accidente...no quiero hablar mucho, pero…a Bere no le tocaba y estamos muy tristes por eso y esperamos que esto no se olvide, porque puede que lamentablemente pueda volver a pasar”, dijo el hermano de Berenice Giles.