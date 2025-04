Amigas de Ivón intentaron dar una pista FALSA a su madre, días después de su desaparición en Coyoacán

La alcaldía de Coyoacán se encuentra de luto por la muerte de Ivón Maricela, joven de 31 años de edad que salió junto a sus amigas para disfrutar de una noche de bar junto a 2 amigas el pasado 29 de marzo y ya no regresó. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, la mujer habría perdido la vida dentro de un domicilio en la colonia Pedregal de Santo Domingo, al momento de ingresar con dos mujeres más y un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada.

Conforme avanzan las investigaciones la Fiscalía local ha logrado acercarse a lo que realmente ocurrió durante los días en los que se mantuvo desaparecida, hasta que su cadáver fue hallado en la comunidad de Jojutla, en el estado de Morelos. En la línea de investigación, las autoridades han incorporado las declaraciones de sus amigas, con quienes inicialmente tuvo su noche de fiesta cerca de Coyoacán.

Amigas de Ivón dieron pista falsa a la madre

La madre de Ivón, Maricela Rosendo, reveló para medios de comunicación que una de las amigas incluida en la salida le aseguró que una segunda mujer actuaba de manera sospechosa ante la búsqueda de su hija, por lo que le aconsejó exigirle respuestas en compañía de una patrulla. Al intentar escapar, los vecinos las interceptaron y lograron extraer información.

Ivón no pudo pedir apoyo para que la recogieran durante la noche de su desaparición

FOTO: Nacho Lozano

"Ellas me dijeron que habían estado con ella en un domicilio y según mi hija andaba muy mal, que ella marcó a una persona para que pasara por ella. El domingo después de la noche nunca usó su celular, eso no es cierto", lamentó su madre.

No obstante, la madre no confirmó si ambas mujeres fueron las personas que están actualmente detenidas, identificadas como Fernanda y Yuliana. Maricela aseguró que el último mensaje que recibió de Ivón fue un "Te amo mamá", durante la noche de su desaparición. Posteriormente, no pudo volver a ponerse en contacto con ella. Este último mensaje es atesorado por Maricela, pues asegura que fue una forma de despedirse.

Últimos momentos con vida de Ivón captados por cámaras de seguridad

Además, la Fiscalía de la CDMX reveló imágenes obtenidas a partir de las cámaras de seguridad, donde se pudo constatar que Ivón entró a la propiedad a bordo de un scooter eléctrico junto a 2 mujeres, ambas detenidas el pasado 1 de abril por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ellas son las dos mujeres detenidas por estar presuntamente relacionadas con la muerte de Ivón Rosendo, quien desapareció el 30 de marzo tras ingresar a un domicilio en #Coyoacán. La @FiscaliaCDMX informó que hay tres involucrados en este asesinato. pic.twitter.com/ycHnMNDmBN — Nacho Lozano (@nacholozano) April 3, 2025

edg