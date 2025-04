"Saqué el machete", Don Fernando defiende su papelería al intentar ser asaltado por segunda vez en Tulyehualco VIDEO

Un intento de asalto terminó en un fuerte enfrentamiento entre dos jóvenes y un hombre de la tercera edad, identificado como Don Fernando. De acuerdo con versiones de Imagen Televisión, los ladrones llegaron a una papelería a bordo de una motocicleta con las intenciones de atracar el establecimiento, situado en la colonia Santiago Tulyehualco, de la alcaldía Xochimilco.

Estos hechos fueron captados por las cámaras de seguridad de la colonia de Xochimilco, por lo que se reveló el momento exacto en que Don Fernando utilizó un arma blanca para defender su negocio, a pesar de ser amenazado por una supuesta arma de fuego.

Don Fernando defendió su negocio con un machete VIDEO

Fue a través de una entrevista con Imagen Televisión que Don Fernando relató los intensos momentos que vivió dentro de su establecimiento, pues reveló que ambos jóvenes llegaron a bordo de una motocicleta, aunque solo uno de ellos ingresó para supuestamente comprar algo. Sin embargo, reveló sus verdaderas intenciones tan solo unos segundos después.

"Cuando estaba despachando dio la vuelta y me encañó con una pistola, al voltear vi que era una pistola falsa o hechiza, me pidió el teléfono y el dinero, tengo un machete que ya una vez me había asaltado hace un año, lo agarré y ya al verlo se echó corriendo".

“Abuelo machetero”, así bautizaron en redes sociales a Don Fernando, quien persiguió a dos presuntos ladrones que intentaron asaltar su negocio en #Tulyehualco, #Xochimilco. Este fue el video que capturó una cámara de seguridad: pic.twitter.com/fxmFxlFjOQ — Nacho Lozano (@nacholozano) April 4, 2025

"Pues esta no hace nada" fue la reacción de Don Fernando, al percatarse que el arma del joven ladrón era "hechiza", razón por la cual se arriesgó a tomar su machete y perseguirlo afuera de su establecimiento. En aquel momento, se resbaló y no logró capturarlos; no obstante, evitó un segundo robo en su papelería.

Capturan a 3 asaltantes en Tláhuac

El pasado 23 de marzo ocurrió un asalto a manos de 3 jóvenes, en calles de Tláhuac. Sin embargo, en dicha ocasión las autoridades de la Ciudad de México lograron capturar a los ladrones, tras ser detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tláhuac registró un aumento en delitos de alto impacto durante enero de 2025, en comparación con el periodo anterior, según información del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). Durante el primer mes de este año, se registraron 43 casos de robo con violencia, 3 más que el año pasado.

edg