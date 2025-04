Candidatos a jueces y magistrados exponen sus propuestas ante ciudadanos

Candidatos a jueces y magistrados expusieron sus propuestas ante ciudadanos, este jueves.

El foro fue convocado por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), junto con el Foro de Constitucionalistas de México, la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa AL MUHAMI y el colectivo Todas MX.

Los participantes en este Foro de Propuestas de Candidatas y Candidatos son: el magistrado Froylán Borges Aranda, quien busca ser magistrado de Circuito Mixto en la Ciudad de México; la jueza Virginia Gutiérrez Cisneros, aspirante a jueza de Distrito Civil en la Ciudad de México; y el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, candidato a magistrado de Circuito Penal en la Ciudad de México.

También los magistrados Martha Fabiola King Tamayo, candidata a magistrada de Circuito Administrativo; Jorge Isaac Lagunes, quien busca formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial; Carlos López Cruz, candidato a magistrado de Circuito Penal en la capital del país; Joel Darío Ojeda Romo, quien busca ser magistrado de Circuito de Trabajo, y Fernando Rangel Ramírez, candidato a magistrado de Circuito Civil.

Borges Aranda aseguró que la reforma judicial obliga a los juzgadores a salir de los despachos y las bibliotecas y estar en la calle para sentir la realidad social, no desde el papel sino desde el contacto con la gente.

“Creo que la Judicatura no es una élite sino una vocación”, enfatizó.

Hernández Orozco destacó su capacitación continua y aseguró que participar en este proceso de elección es un compromiso con la sociedad.

López Cruz, quien lleva 16 años como juzgador federal, aseguró que actuará con autonomía e independencia.

Dijo que no le tiembla la mano para firmar sus resoluciones porque estas se sustentan en la ley y en las pruebas que oportunamente se presentan en cada caso.

Lagunes Leaño señaló que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial no será solo un tribunal que genere sanciones para funcionarios, pues el objetivo es agilizar los procedimientos de las investigaciones.

Ojeda Romo indicó que hay tardanza en las resoluciones de los asuntos y hay rezago, incluso, aun cuando hay sentencia favorable, el cumplimiento tarda bastante tiempo.

“Hay justicia incompleta porque hay exceso de formalismos de la persona juzgadora”, enfatizó.

King Tamayo se comprometió a realizar un juzgamiento eficiente con análisis exhaustivos y críticos.

Sentencias claras y con perspectivas de género, son también algunos de los compromisos planteados.

Rangel Ramírez señaló que los juzgadores no sólo deben ser extraordinarios juristas sino buenos seres humanos.

“Con que calidad moral podemos juzgar una causa, hacer un juicio de reproche por no pagar una pensión alimenticia, por no ser un buen padre, una buena madre, si nosotros, en nuestra propia casa no practicamos esos mismos valores”, enfatizó.

Gutiérrez Cisneros dijo que todos los candidatos tienen el propósito de la transformación del Poder Judicial, y esta debe ser con responsabilidad, vocación y respeto al estado de derecho, que es lo que caracteriza a todos los juzgadores.

Integrantes del INE acudieron a verificar el ejercicio.

Al ser cuestionado sobre las impugnaciones contra las reglas del Instituto Nacional Electoral para que no se pueda promover por parte de funcionarios el proceso electoral, Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), dijo que es natural que se den estos recursos en contra.

“Sí me parece que hay algunas reglas que están siendo excesivas por parte de la normatividad del Instituto Nacional Electoral y me parece muy válido que sean impugnadas, esa es la naturaleza de un proceso democrático”, dijo.

Señaló que se trata de una reforma que trastoca un Poder del Estado y que fue muy apresurada.

“A menos de 24 horas de empezar las campañas electorales, el INE saca nuevas normas que son materia de impugnación”, criticó.

Dijo que en una elección tan compleja, se debe facilitar que la gente conozca las propuestas de los candidatos.

