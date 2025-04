Tiene que salir la verdad, responde Sheinbaum a versiones de la FGR sobre rancho Izaguirre en Teuchitlán

Tras la versión de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que tiene que salir la verdad.

En la Mañanera de este 30 de abril, la mandataria mexicana aseguró que van a seguir escuchando a madres buscadoras que han participado en la investigación de este predio, que fue señalado como campo de exterminio.

“Vamos a seguir escuchando, recibiendo a los familiares y a las madres buscadoras, pero ver en particular a esto que se refieren, pues que se clarifique y que no quede ninguna duda de algo, lo importante es la verdad siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo, tiene que salir la verdad”, sostuvo en la Mañanera de este 30 de abril.